BG Göttingen lässt Paderborn im Testspiel keine Chance

Die BG Göttingen hat im dritten Testspiel in der Vorbereitung auf die Basketball Bundesliga-Saison 2020/21 den zweiten Sieg geholt. Gegen den ProA-Ligisten Uni Baskets Paderborn gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Sonntagabend souverän mit 104:69 (55:40). Schon nicht mehr in der Partie dabei war allerdings der US-Amerikaner Christian Vital, dessen Vertrag auf eigene Bitte aufgelöst wurde.

Bei der nicht-öffentlichen Partie im Göttinger Basketball-Zentrum zeigten sich die Klassenunterschiede zwischen den beiden Mannschaften deutlich. Bester BG-Akteur war Tai Odiase mit einem Double-Double (26 Punkte/10 Rebounds). Bei den Göttingern kam Jorge Gutiérrez zum ersten Mal zum Einsatz, Marvin Omuvwie (Gehirnerschütterung) und Dennis Kramer (Fußverletzung) fehlten weiterhin.

Veilchen brauchen etwas Anlauf

Die Gastgeber brauchten wie schon im Spiel gegen Braunschweig ein bisschen Zeit, um ins Spiel zu finden. In der 6. Minute baute Nelson Weidermann den Vorsprung auf 18:8 aus, Mathis Mönninghoff und Odiase legten zum 25:8 nach. Im zweiten Abschnitt schaffte es der Favorit aber nicht, sich weiter abzusetzen. Zwar scorte die BG beständig, aber Paderborn hatte immer eine Antwort. Der Abschnitt endete mit einem rekordverdächtigen 30:30.

Nach der Halbzeitpause zeigten sich die Veilchen deutlich wacher. Mehr als vier Minuten gestatteten sie den Uni Baskets keine Punkte und zogen auf 64:40 davon (24.). Nach Punkten von Aubrey Dawkins führten die Veilchen sogar 80:45 (28.). Im letzten Viertel ließen es die Hausherren etwas gemächlicher angehen. Odiase machte die 100 Punkte in der 37. Minute voll, am Ende siegten die Göttinger pflichtgemäß.

„Wir sind mit acht Ballverlusten im ersten Viertel gestartet, ohne Konzentration und haben 40 Punkte in der ersten Halbzeit zugelassen – das ist viel zu viel“, sagte Moors. „In der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Reaktion gezeigt, aber wir müssen besser in ein Spiel starten. Ich bin froh, dass wir jetzt gegen zwei starke Mannschaften – Oldenburg und München – spielen werden. Das wird nicht einfach für uns, aber es ist gut für das Team, zwei schwere Spiele zu haben.“

Vertragsauflösung mit Vital

Der 23-jährige US-Guard Christian Vital hat die Göttinger derweil mit sofortiger Wirkung verlassen, beide Seiten einigten sich auf eine Vertragsauflösung. „Für Christian war es nach seinem Uni-Abschluss hier in Deutschland eine ganz neue Situation. Es ist ihm sehr schwer gefallen, sich an die Gegebenheiten bei einem Profi-Klub zu gewöhnen. Zudem hat ihn starkes Heimweh geplagt. Aus diesem Grund sind wir seiner Bitte, den Vertrag aufzulösen, nachgekommen“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Vital war Mitte August als vorerst letzter ausländischer Neuzugang für den BG-Kader verpflichtet worden und absolvierte zwei Vorbereitungsspiele für die Veilchen. BG-Headcoach Roel Moors ist bereits auf der Suche nach einem Ersatz für den Aufbauspieler.