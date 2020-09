Osteroder Stadtwaldlauf findet diesmal virtuell statt

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hatte das Organisationsteam des MTV Osterode beschlossen, dass der Osteroder Stadtwaldlauf in diesem Jahr auch am Ausweichtermin nicht in der ursprünglich geplanten Form stattfinden könne. Inspiriert von ähnlichen Veranstaltungen möchte das Team des MTV Osterode es den Sportlern aber ermöglichen, einen „Osteroder Stadtwaldlauf at Home“ zu bestreiten.

Der Stadtwaldlauf findet daher in Zusammenarbeit mit der Firma Larasch virtuell statt. Teilnehmen kann jeder, der Spaß an der Bewegung hat, unabhängig von Alter, Trainingsstand oder Erfahrung. Er sollte jedoch mindestens in der Lage sein, die angebotenen Strecken von 6 km und 12 km zu bewältigen. Die Teilnahme ist kostenlos, der Lauf ist ab sofort bis zum 30. September freigeschaltet. Nachdem die Strecke absolviert wurde, müssen die Daten entsprechend hochgeladen und gemeldet werden. Hierzu muss sich der Teilnehmer nur auf Plattform larasch.de anmelden.

Als neuer Termin für den richten Osteroder Stadtwaldlauf steht inzwischen das Wochenende 8. und 9. Mai 2021 bereits fest.

Alle weiteren Infos zur virtuellen Veranstaltung online unter events.larasch.de/osteroder-stadtwaldlauf-virtuell-2020/ausschreibung.