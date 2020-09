Herren der HSG oha unterliegen knapp im Solling

Herzberg. Das erste Testspiel der Verbandsliga-Handballer war eingebettet in ein kräftezehrendes Trainingslager. Cedric Wecker hat sein Comeback gegeben.

Mit einer knappen 23:24-Niederlage bei der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen haben die Verbandsliga-Handballer der HSG oha ihr erstes Testspiel abgeschlossen. Die Partie war eingebettet in ein kräftezehrendes Trainingslager in der heimischen Mahntehalle.

Insgesamt war Trainer Jens Wilfer mit dem Wochenende zufrieden. „Das war ein gutes Trainingslager, alle haben ordentlich mitgezogen. Das war ein Schritt nach vorne“, berichtete der Coach. Die Niederlage in Uslar, wo aufgrund dank eines gut umgesetzten Hygienekonzepts sogar Zuschauer erlaubt waren, konnte er da problemlos verschmerzen. Wichtiger waren ihm ohnehin die gesammelten Erkenntnisse.

Der gastgebende Landesligist aus dem Solling machte es den Harzern von Beginn an schwer, zur Pause betrug der Rückstand bereits drei Tore. Bis zur 42. Minute wuchs die Lücke sogar auf sechs Treffer an (11:17). Trotz müder Beine zeigte die HSG dann aber Kampfgeist, arbeitete sich heran und glich zum 23:23 aus. Mit dem letzten Angriff gelang den Hausherren aber doch noch der Siegtreffer. „Wir hatten zu viele Fehlwürfe, haben viel durchgewechselt. Positiv ist, dass wir trotz der Belastung nicht aufgegeben haben“, so Wilfer. Ein weiterer Lichtblick: Cedric Wecker hat nach seiner langen Verletzungspause erste Spielanteile gesammelt.