Jugendteams des TC Bad Grund sind in toller Form

Lange war unsicher, ob und wie die Punktspielsaison des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen aufgrund der Covid-19-Pandemie in diesem Jahr stattfinden würde. Mit Ende der Schulferien in Niedersachsen ging es unter Auflagen und einem strengen Hygienekonzept nun aber auch für den Nachwuchs endlich los. Die Spieler des TC Bad Grund starteten in insgesamt acht Jugendmannschaften, vom der Altersklasse U10 bis U18, in den Wettkampf um die Meisterschaft in den jeweiligen Staffeln.

Die Bilanz nach zwei Punktspielwochenenden kann sich sehen lassen. Die Junioren A mit Frederik Mantel und Felix Cronjäger konnten Siege gegen die Mannen des Göttinger TC sowie die des MTV Geismar einfahren. Bemerkenswert war die Nervenstärke der beiden Bergstädter. So konnten sie das fast schon verlorene Doppel gegen Göttingen durch die Abwehr von insgesamt sechs Matchbällen noch umbiegen und zu einem Sieg mit 12:10 im Match-Tiebreak ummünzen. Die Belohnung: Platz eins in der Staffel nach zwei Spieltagen.

Die Juniorinnen B mit Elena Balbinot, Charlotte Lorenz und Emma Mantel mögen eher klare Siege gegen ihre Kontrahentinnen. Mit jeweils 3:0 Spielen setzten sich die Mädels des TC Bad Grund gegen den TSC Göttingen und den MTV Markoldendorf durch. Hier zahlt sich das leistungsorientierte Training der vergangenen Monate unter Leitung ihres Coaches Wolfgang Röttger aus.

Starke B-Junioren

Überraschend klar ist die Dominanz der beiden Junioren B-Mannschaften. So konnten Kadir Ögüt und Massimiliano Balbinot gegen den TV Sösetal einen 3:0-Sieg einfahren. Luis Lothwesen und Silas Onasch gewannen ebenso deutlich zuhause gegen den TV BW Einbeck. Die Nachwuchsarbeit bei Schülern der Altersklasse A und B verantwortet Coach Stephan Schreier, der sich sehr zufrieden über die Leistung seiner Spieler zum Saisonauftakt äußerte.

Die jüngsten Spielerinnen im Punktspielbetrieb des TC Bad Grund sind Luisa Lorenz (9 Jahre) und Svea Schreier (8 Jahre). Beide messen sich in ihrer Staffel durchweg mit ein bis zwei Jahren älteren Jungen. Die Konkurrenzen werden im sogenannten Midcourt-Feld ausgetragen, einem in den Maßen verkleinertes Spielfeld. Auch die Bälle fliegen rund 50 Prozent langsamer. Die Mädels waren in ihrem ersten Punktspiel top in Form und konnten den Jungs aus Lutter, insbesondere im Doppel, über weite Strecken Paroli bieten. Am Ende aber war die Niederlage nicht abzuwenden. Die Mädchen hatten trotzdem Spaß und trugen es mit Fassung. Das nächste Abenteuer auf dem Tennisplatz kommt bestimmt.

Die Verbandsliga, die höchste Jugendliga in Niedersachsen und Bremen, ist ebenfalls bereits in die Saison gestartet. Der Grundner Oskar Biermann spielt an Position eins seiner Junioren B-Mannschaft des TSC Göttingen. Und das erfolgreich. Zuletzt konnte ein Sieg gegen den TC Salzgitter-Bad eingefahren werden. Biermann gewann sein Einzel verdient gegen Nikita Persov mit 6:1, 5:7, 10:3.

Auch Henri Schubert, Leistungsspieler des TC Bad Grund, ist in das Punktspielgeschehen der Jugend auf Landesebene gestartet. Ohne Niederlage in den Begegnungen gegen Wettbergen und Braunschweig konnte er sich mit seiner Mannschaft des TC Alfeld auf Platz eins der Junioren A katapultieren. Die Mannschaft gilt als eine der stärksten A-Jugend-Mannschaften im TNB. Schubert knüpft mit seiner Leistung in der Mannschaft nahtlos an die bisherigen Turniererfolge der Saison an. So spielte er in der U18 zuletzt ein Finale in Frankfurt und Berlin. Im bayerischen Haßfurt konnte er die U21-Konkurrenz gewinnen.