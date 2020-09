Förster Mountainbiker erkunden die Gegend rund um Meisdorf

Auch in Coronazeiten muss nicht auf Leistungssport, gerade wenn er in der freien Natur stattfindet, verzichtet werden, das sagten sich zwanzig Mountainbiker des MTV Förste. Die ursprüngliche Befürchtung hinsichtlich des Wochenendwetters, schließlich sollte ein Sturmtief für Dauerregen sorgen, bewahrheitete sich Gott sei Dank nicht. So stand dem Vorhaben nichts mehr im Weg. Ziel- und Ausgangspunkt für die Unternehmungen war Meisdorf in der Nähe von Ballenstedt.

Die Leistungsgruppe der Förster entschied sich bei der kompletten An- und Rückfahrt für das Mountainbike, natürlich „echt bio“, also ohne elektrische Unterstützung. Bei kühlen 11 Grad führte die Strecke von Förste über das Stadtfeld, Düna, Hörden und Mühlenberg ins Siebertal und weiter in die Schluft. Der lange Anstieg über Drei Bodestein hinauf nach St. Andreasberg ließ die acht Pedaleuren die kühlen Temperaturen schnell vergessen. Der Abfahrt ins Odertal folgte sogleich der nächste Anstieg hinauf nach Braunlage.

Stetiges Auf und Ab

Nach einem stetigen Auf und Ab wurde zur Mittagszeit Tanne erreicht. Nach Trautenstein wurden bei Hasselfelde die Ausläufer der Rappbode-Talsperre passiert. Danach ging es an Allrode und Friedrichsbrunn vorbei, ehe am späten Nachmittag nach 106 herausfordernden Geländekilometern und 1.680 Höhenmeter mit dem Schlosshotel Meisdorf das Tagesziel erreicht wurde. Derweil hatten zwei weitere Gruppen, welche direkt anreisten, beziehungsweise ab Braunlage einstiegen, sich auf ihren Touren bereits ortskundig gemacht.

Förster Mountainbiker bei einer Reparatur im Schatten der Teufelsmauer. Foto: Verein / MTV Förste

Aufgeteilt in zwei Gruppen wurden am Samstag um die 65 km und zwischen 1.000 bis 1.100 Höhenmeter bewältigt. Dabei standen im nordöstlichen Harzbereich unter anderem das romantische Selketal, Georgshöhe, Thale, Teufelsmauer, Burg Falkenstein, Schloß Ballenstedt, Burgruine Anhalt, Friedrichshammer, Köthener Hütte, Konradsburg und Große Teufelsmühle auf dem Programm. Einige scherzhafte Ratschläge heimischer Spaziergänger sorgten dabei für ein Grinsen im Gesicht. „Warum fahrt ihr nicht auf der neuen Straße, dieser Weg ist doch ganz schlecht“, hieß es etwa beim Abbiegen auf den nächsten Singletrail oberhalb von Treseburg.

Rückfahrt am Sonntag

Während am Sonntag die vor Ort verbliebenen Mountainbiker noch einmal die landschaftlichen Schönheiten um Meisdorf in Augenschein nahmen, begab sich die Leistungsgruppe bereits am frühen Morgen auf den Heimweg. Nach einem kilometerlangen Anstieg zu Beginn wurde relativ schnell der Streckenverlauf des Anreisetages erreicht. Dem wurde längere Zeit gefolgt, ehe hinter Trautenstein weitere Anstiege in Richtung Benneckenstein und Hohegeiß den Fahrern alles abverlangten. Zur Belohnung ging es danach zur Odertalsperre rasant bergab. Über Bad Lauterberg, Herzberg und Osterode ging es in schneller Fahrt zurück nach Förste.

Ein gemeinsames Abschlussbier mit den kurz zuvor eingetroffenen Fahrern der zweiten Gruppe krönte drei sportliche und erlebnisreiche Tage, bei denen die A-Gruppe insgesamt 275 Kilometer und mehr als 4.100 Höhenmeter bewältigte. Die Hobbyfahrer kamen auf gute 2.000 Höhenmeter und 130 km.

Dass nicht nur die Sportler, sondern auch das Material stark beansprucht wurde, bewahrheitete sich mehrfach. Neben drei Stürzen kam es genau so oft zu einem Schlauchwechsel. Zudem waren ein Kettenriss, eine festsitzende Scheibenbremse und eine bei voller Fahrt geplatzte Felge zu beklagen. Daher ist es für alle Teilnehmer unverständlich, dass sie immer noch auf Radler ohne Sturzhelm trafen – denn Unfälle können immer wieder, auch unverschuldet, geschehen.