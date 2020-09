Leichtathleten der LG Osterode sammeln reichlich Edelmetall

Rainer Behrens (l.) und Henning Holland von der LG Osterode haben an der Landesmeisterschaften der Senioren in Zeven teilgenommen.

Am vergangenen Wochenende fanden in Zeven die diesjährigen Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Senioren statt. Im Jahr der Corona-Krise war es nach der Absage der Deutschen und Norddeutschen Meisterschaften die erste und einzige Meisterschaft für die Senioren des Landesverbands Niedersachsen im Jahr 2020. Dieses Angebot wurde aus dem NLV-Kreis Osterode von Rainer Behrens (Klasse M60) und Henning Holland (Klasse M55) wahrgenommen – und das mit reichlich Erfolg.

Henning Holland ging am Samstag zunächst über die 100 m Hürden an den Start. Trotz eines eingeschränkten Trainings erreichte er eine Zeit von 18,79 Sekunden, die für den ersten Titel eines Landesmeisters reichte. Weiter ging es im Anschluss zum Hochsprung. Aufgrund von Problemen im Anlauf konnte Holland diesmal nur 1,50 m meistern und musste sich am Ende mit dem zweiten Platz in dieser Konkurrenz zufrieden geben.

Volles Programm für Holland

Dann stand schon der Dreisprung auf dem Programm. Nach den ersten drei Versuchen lag der LGO-Sportler mit der guten Weite von 10,55 m bereits in Führung. Gleichzeitig hatte sich Holland aber auch für die anspruchsvolle Stecke über 400 m Hürden angemeldet. Er unterbrach daher den Dreisprung und ging zum Start. In einem guten und kontrollierten Lauf blieb die Uhr am Ende bei 68,72 Sekunden stehen. Eine gute Zeit, mit der Holland seinen zweiten Titelgewinn an diesem Tag feiern konnte.

Beim Dreisprung lief der Wettbewerb noch, im fünften Versuch stieg der Harzer wieder ein. Trotz der enormen Vorbelastung konnte er sich im sechsten Versuch noch auf die Tagesbestweite von 10,65 m steigern. Damit feierte Holland seinen dritten Titel an diesem Tag. Gleichzeitig bedeutet die Weite eine Verbesserung des bisherigen Rekordes für den NLV-Bezirk Braunschweig, der seit 17 Jahren Bestand hatte.

Behrens läuft auf Rang zwei

Am Sonntag war dann auch Rainer Behrens dabei, er ging über die Strecke von 1.500 m am dem Start. In einem taktischen Rennen sicherte sich Behrens auf den letzten 200 Metern den zweiten Platz in der Zeit von 5:48,16 Minuten. Wenig später stellte er sich noch über die 400 m an den Start. Trotz der Vorbelastung lief er noch eine Zeit von 74,05 Sekunden und erreichte damit erneut den zweiten Platz.

Für Holland stand am Sonntag noch der Weitsprung auf dem Programm. Nach dem harten Samstagsprogramm kam er mit seinem Anlauf nicht richtig zum Brett und erzielte so nur 5,15 m. Das reichte für den zweiten Platz, zum Titel fehlten lediglich drei Zentimeter.

Insgesamt waren die LGO-Sportler mit ihren gezeigten Leistungen in diesem besonderen Wettkampfjahr zufrieden. Holland freute sich besonders über seine Leistung im Dreisprung und über die Zeit über 400 m Hürden.