Sparta Göttingen und ESV RW Göttingen erreichen Runde zwei

Von den fünf im AOK-Niedersachsenpokal der Frauen gestarteten Fußball-Teams aus Südniedersachsen haben zwei die zweite Runde erreicht.

Dem FC Eintracht Northeim reichten auch drei Auswärtstore nicht, beim FC Pfeil Broistedt unterlagen die Northeimerinnen in einem Oberliga-Duell mit 3:4 (3:3). Auch der FFC Renshausen musste sich auswärts geschlagen geben, beim TSV Bemerode verlor der FFC mit 0:2 (0:1) – auch diese beiden Teams spielen in der Oberliga.

Zwei Siege in fremden Stadien gab es jeweils bei Aufeinandertreffen von Oberligisten für den ESV RW Göttingen und Sparta Göttingen. Die Eisenbahnerinnen setzten sich mit 4:2 (1:2) beim SV Hastenbeck durch und drehten dabei erst mit einem Schlussspurt und drei Treffern in den letzten 15 Minuten die Partie. Sparta gewann durch zwei späte Tore mit 3:1 (1:0) beim BSC Acosta in Braunschweig. Der Landesligist MF Göttingen hat hingegen eine Überraschung verpasst, gegen den Oberligisten PSV Grün-Weiß Hildesheim unterlagen die Unistädterinnen mit 1:4 (0:2).

Im Achtelfinale stehen für die beiden Göttinger Teams erneut Auswärtsspiele an. Der ESV RW Göttingen spielt am 26. September ab 13 Uhr bei TuS Westerholz, Sparta muss am 27. September ab 13 Uhr beim FC Pfeil Broistedt antreten.

Ergebnisse

Ergebnisse

BW Hollage – SV Suddendorf-Samern 2:1

TuS Westerholz – HSC Hannover 2:1

Heidekraut Andervenne – Burg Gretesch 2:4 n.E.

FC Pfeil Broistedt – FC Eintracht Northeim 4:3

FC Geestland – TV Jahn Delmenhorst 8:7 n.E.

TSV Barmke – TuS Bröckel 10:0

SV Olympia Uelsen – SV DJK Schlichthorst 5:0

SV TiMoNo – SV Union Meppen 6:0

TSV Limmer – Eintracht Braunschweig 1:3

SV Hastenbeck – ESV RW Göttingen 2:4

BSC Acosta – Sparta Göttingen 1:3

MTV Barum – VfL Jesteburg 1:2

TSV Bemerode – FFC Renshausen 2:0

SV Ahlerstedt/Ottendorf – SV Eintr. Lüneburg 6:1

Osnabrücker SC – Hannover 96 2:1

MF Göttingen – PSV Grün-Weiß Hildesheim 1:4