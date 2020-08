In Herzberg wurde am 23. August 2020 ein Mixed-Beachvolleyballturnier ausgetragen, zwölf Teams nahmen teil.

Beachvolleyballer zeigen bei Turnier in Herzberg ihr Können

Am vergangenen Sonntag tummelten zwölf Beachvolleyball-Mannschaften in der größten Sandkiste Herzbergs, zu einem Mixed-Turnier hatten sich unterschiedliche Pärchen gebildet. Einige Geschwister spielten zusammen, obwohl der männliche Teil eigentlich in anderen Sportarten zu Hause ist, aber es gab auch ein Vater-Tochter-Team.

In vier Dreier-Gruppen startete der Wettkampf, dann folgten eine Zwischenrunde und schließlich die Platzierungsspiele. Sieger wurden Janice Rohrmann und Simon Vollmer, die alle Spiele ohne Satzverlust gewannen. Die Aktiven boten den Zuschauern, zumeist Familienmitglieder, attraktive Ballwechsel und zeigten viel Einsatz, der mit Beifall belohnt wurde. Gegen 19 Uhr standen die Ergebnisse fest und die Teilnehmer erhielten kleine, kalorienhaltige Preise.

Das gesamte Turnier verlief in einer sehr freundschaftlichen und fairen Atmosphäre. Leider konnte aufgrund der Corona-Krise keine Versorgung erfolgen. Am Ende wurde von allen die Frage gestellt: „Können wir das in den nächsten Wochen noch einmal wiederholen? Es hat großen Spaß gemacht.“ Die Organisatoren nehmen das beim Wort und suchen nun nach einer Möglichkeit.