Vorstand des Turnkreises berät über weitere Veranstaltungen

Nach fast fünf Monaten Corona-Pause traf sich der Vorstand des Turnkreises Osterode in Herzberg, um zu beraten, ob dieses Virus wirklich durch alle noch anstehende Aktionen ein Strich machen sollte. Am Ende war man sich einig, dass Corona durchaus auch mal umgangen werden kann.

Zuerst schauten aber die Vorsitzende Helga Maaß und der stellvertretende Vorsitzende für fachliche Arbeit, Oberturnwart Henning Kunstin, in die zurückliegenden Monate zurück und erinnerten daran, wie erfreulich gut im Februar das vom TSV Eintracht Wulften im DGH Hattorf ausgerichtete Puzzelturnen abgelaufen war. Rund 200 Mädchen und Jungen hatten zusammen mit ihren Eltern, Großeltern oder älteren Geschwistern das zum sportlichen Abenteuerspielplatz umgestaltete DGH erstürmt.

Dass der Kreisturntag in Scharzfeld, an dem neben Mitgliedern auch viele Gäste teilgenommen hatten, bis jetzt die letzte der vielen geplanten Veranstaltungen sein sollte, hatte man zwar schon fast geahnt, aber nicht unbedingt für möglich gehalten. So machen es die Corona-Auflagen unmöglich, dass das Kreiskinderturnfest, der Fitnesstest 50 Plus, das Tanzfestival oder der Walderlebnistag ausgerichtet werden konnten.

Dahingegen dürfte sich die für den 18. Oktober geplante und vom TSC Dorste ausgerichtete Herbstwanderung der Erwachsenen durchaus realisieren lassen. Wenn sich bis November hingegen nicht viel Positives in Sachen Vorschriften tun wird, stehen die Hallenolympiade und das Gaufrauentreffen vor der Absage. Weitere Infos zu den geplanten Veranstaltungen folgen in den nächsten Wochen. In jedem Fall wird sich der Vorstand nicht von Corona abhalten lassen, die für das kommende Jahr in Angriff zu nehmen.