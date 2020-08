Beachvolleyballer spielen an der Herzberger Mahntehalle

Nachdem in den vergangenen Wochen die Beachvolleyballanlage an der Mahntehalle von Aktiven mit Hilfe der Stadt Herzberg gesäubert und in einen bespielbaren Zustand versetzt wurde, wird am Sonntag ab 11 Uhr ein Turnier stattfinden. Teilnehmen werden zwölf Teams, die sich nach leicht variierten Beachregeln im Sand tummeln wollen.

Im Mittelpunkt soll der Spaß stehen, allerdings haben zu dem Mixed-Turnier auch ehemalige, in höheren Klassen aktive Volleyballer gemeldet, die sicher für attraktive Ballwechsel sorgen werden. Eine Versorgung mit Speisen kann wegen der Corona-Krise leider nicht erfolgen. Die Zuschauer werden Abstand zum Feld halten, die zurzeit gültigen Hygienevorschriften werden beachtet.