Pöhlder Beachvolleyballer landen auf dem zweiten Platz

Salzdahlum. Julian Ludwig und Dominic Haase vom 1. VC Pöhlde müssen sich beim Herren-C-Cup in Salzdahlum erst im Finale geschlagen geben.

Vier Monate später als geplant fand am 15. August der erste Herren-C-Cup der Beach-Tour des Nordwestdeutschen Volleyballverbands in Salzdahlum bei Wolfenbüttel statt. An diesem nahmen auch die Pöhlder Beachvolleyballer Dominic Haase und Julian Ludwig teil.

Als an Position vier gesetztes Team setzten sie sich souverän in ihrer Gruppe durch und qualifizierten sich für das Halbfinale. Hier traf man auf die beiden 17-jährigen Talente Phillip Bix und Florian Rößler vom SV Fümmelse. Nach hartem Kampf setzten sich das VCP-Duo knapp mit 15:13, 15:13 gegen die frech aufspielenden Youngster durch.

Im Finale warteten die Regionalligaspieler Daniel von Zepelin und Tobias Feustel vom MTV Salzgitter. Nach einem desolaten ersten Satz (3:15) fanden Haase/Ludwig besser ins Spiel und konnte ein Finale auf Augenhöhe gestalten. Leider ging auch der zweite Satz mit 14:16 verloren. Dennoch sind beide mit ihrem ersten gemeinsamen Turnier zufrieden und blicken mit Vorfreude auf das nächste Turnier am 30. August in Hannover-Herrenhausen.