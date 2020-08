Wolfsburger Haus brennt: Verdächtiger gesteht wenig später

In einem Haus in Wolfsburg hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Nach Zeugenhinweisen haben Polizisten einen Verdächtigen vernommen.

Wolfsburg. In der Neubrandenburger Straße in Wolfsburg hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Offenbar handelt es sich um Brandstiftung.

Ein lauter Knall und Flammen haben am frühen Mittwochmorgen Anwohner der Neubrandenburger Straße in Wolfsburg geweckt. Unversehrt konnten die Bewohner das Hauses, welches im zweiten Obergeschoss brannte, verlassen. Die Feuerwehr konnte das Feuer laut Polizei innerhalb weniger Minuten in der Ursprungs-Wohnung bekämpfen.

Hinweise legen Brandstiftung nahe – Verdächtiger gesteht Wolfsburger Polizei die Tat

Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar und wurde durch die Brandermittler beschlagnahmt, so die Polizei. Die Ermittler gehen laut Mitteilung von schwerer Brandstiftung aus. Zeugen hätten Hinweise auf einen Verdächtigen gegeben, der kurz nach der Tat am Brandort gesehen worden sei.

Diesen habe die Polizei noch im Laufe des Vormittags vorläufig festgenommen. Der Verdächtige war laut den Beamten in einer ersten Vernehmung geständig und soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zur Identität und dem Motiv des Beschuldigten macht die Polizei am Mittwoch keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.