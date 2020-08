Konzept des Hundesportvereins erweist sich als genau richtig

Osterode. Beim Turnierwochenende des HSV Osterode gehen Vierbeiner in jeder Größe an den Start – alles unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorgaben.

Aufgrund der Coronapandemie war lange nicht klar, ob das bereits seit 2019 geplante Turnierwochenende beim Hundesportverein Osterode nun Anfang August auch stattfinden konnte. In Absprache mit dem Vorstand erstellten die Prüfungsleiterinnen Claudia Althaus (Agility) und Ilona Killig (Rally Obedience) ein Hygienekonzept, das schließlich Mitte Juli 2020 von den zuständigen Stellen genehmigt wurde.

In vielen Stunden sorgfältiger Planung wurde beim HSV die Umsetzung der Konzepte überlegt, es wurden Helferlisten mit genauen Tätigkeitszuordnungen erstellt, Möglichkeiten der geforderten Datenerfassung geschaffen, Ein- und Ausgänge örtlich getrennt, genaue Stellflächen für Zelte abgetrennt und – da keine Vereinsverpflegung angeboten werden durfte – sogar Lieferdienste vereinbart. So konnte es schließlich losgehen.

Aufbau am schon Freitag

Bereits am Freitag erfolgte soweit wie möglich der Aufbau der Zelte und die Vorbereitung des Platzes auf den Freiheiter Höhen. Mit Rally Obedience startete dann am Samstag das Turnierwochenende. Richterin Pamela Toske und der Richter-Anwärter Joachim Wrusch bauten faire Parcours auf und Vierbeiner in jeder Größe, vom Zwergpudel bis zum Riesenschnauzer, gaben ihr Bestes. Das war bei mehr als 30 Grad, blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein sehr anstrengend und schweißtreibend für die Zwei- und Vierbeiner.

Nach den Starts der Senioren, Beginner und der Leistungsklasse 1 erfolgte die erste Siegerehrung. Anschließend waren die Starter der Leistungsklassen 2 und 3 gefragt. Es wurde ein langer Tag. Erst um 20.30 Uhr war die letzte Siegerehrung.

Begrenzte Anzahl an Personen

Der Sonntag stand ganz im Zeichen von Agility. Auch hier wurde in zwei Abschnitten gelaufen, so dass immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen auf dem Gelände des Hundesportvereins anwesend war. Die Richterin Elisabeth Hübner hatte gut zu laufende Parcours aufgebaut.

Alle Teilnehmer gingen zügig an den Start, so dass der Zeitplan eingehalten wurde. Bei den Jumpings sorgte Wasser bei den wieder mehr als 30 Grad hohen Temperaturen für eine erfrischende Abkühlung, als die Teilnehmer mit zumindest am Start noch vollen Wasserbechern ihre Hunde über die Hindernisse lotsten.

Ergebnisse

Rally Obedience

Senioren: 1. C. Niebel (HSV Gardelegen), 2. S. Israel (HSV Osterode), 3. S. Gerber (HSV Osterode)

Beginner: 1. S. Fehlig (SV OG Rhüden), 2. S. Marris (Peiner Eulen), 3. M. Gertz (SV OG Rhüden)

Klasse 1: 1. A.-C. Hellmuth (HSF Kassel), 2. I. Killig (HSV Osterode), 3. B. Marasus (SV OG Kassel)

Klasse 2: 1. S. Israel (HSV Osterode), 2. A. Waldmann (SV OG Holzminden), 3. A. Waldmann (SV OG Holzminden)

Klasse 3: 1. L. Henkel (Peiner Eulen), 2. B. Neumann (DVG Scharzfeld), 3. S. Marris (Peiner Eulen)

Jugendliche, Klasse 1: Jenny Diederich (HSV Osterode)

Weitere Informationen sowie Fotos des Turnierwochenendes unter www.hundesportverein-osterode.de.