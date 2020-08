Frauen der SG Wulften/Lindau/Hattorf besiegen SC HarzTor

Lindau. In einem Testspiel setzen sich die Kreisliga-Fußballerinnen gegen das Kreisklassen-Team mit 3:0 durch. Weitere Testspiele folgen am Wochenende.

In einem Vorbereitungsspiel setzten sich die Kreisliga-Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau/Hattorf am Donnerstagabend mit 3:0 gegen die Gäste vom SC HarzTor durch. Gespielt wurde auf dem Kleinfeld, auf dem die HarzTor-Frauen auch in der 1. Kreisklasse aktiv sind. Für die SG-Fußballerinnen waren zunächst Lara Kladnik, Josephine Hoffmann erfolgreich. Den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte Lisanne Harenberg, die sich damit gleich bei ihrem ersten Seniorenspiel in die Torschützenliste eintragen konnte.

Am Wochenende sind beide Mannschaften erneut im Testspieleinsatz. Die SG Wulften/Lindau/Hattorf empfängt am Sonntag ab 11.30 Uhr den Bezirksligisten SV 07 Moringen, ausgetragen wird die Begegnung in Wulften. Der SC HarzTor hat am Sonntag ab 11.30 Uhr den Ligakonkurrenten TuSpo Weser Gimte zu Gast auf der Lauterberger Augenquelle.

Die Bezirksliga-Frauen des FC Westharz sind am Sonntag ebenfalls in einem Vorbereitungsspiel gefordert. Die Westharzerinnen spielen ab 16 Uhr beim VfB Peine. Beide Mannschaften treffen auch Ende September zum Punktspielauftakt in der Bezirksliga aufeinander.