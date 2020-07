Ehemaliger Wolfsburg-Footballer bittet um Spenden für Neustart

Ein Wolfsburger Aufstiegsheld steckt in einer finanziellen Notlage. Der Mann heißt Zachary Bayer, ist 41 Jahre alt und lebt zurzeit in Portland im Bundesstaat Oregon in den USA. Vor 18 Jahren kam er für ein Jahr aus seiner Heimat in die VW-Stadt, um für den Regionalligisten Blue Wings erfolgreich American Football zu spielen. Im Endspiel avancierte er zu einem der Matchwinner. Nun bittet er um Spenden in Höhe von 7395 US-Dollar (knapp 6500 Euro) für einen familiären Neuanfang.

Ehemalige Weggefährten aus Wolfsburg unterstützten ihn dabei bereits. Maik Mauer, damals Defense-Coach der Blue Wings, sagt über Bayer: „Zach hat damals 100 Prozent fürs Team gegeben, bei Verletzungen auf die Zähne gebissen und ist ein toller Mensch. Er ist keiner, der nur billig an Geld kommen möchte.“ Mit Mauer und einigen anderen Ex-Wings hält Bayer bis heute über die sozialen Netzwerke Kontakt.

Doch das Leben hat den einstigen Sonnyboy stark gebeutelt. „Vor fünf Jahren“, berichtet er, „starb meine Frau bei einem Autounfall.“ Er blieb mit den beiden Adoptiv-Kindern Ezra James (heute 12 Jahre alt) und Liv Marion (10) allein zurück. „Diese Tragödie hat emotionale Wunden bei uns hinterlassen. Es dauerte viele Jahre, bis wir zurück zur Normalität gefunden hatten.“

Bayer will Neustart im 3000 Kilometer entfernten Austin

Finanziell sei es eine schwere Zeit für ihn gewesen. „Ich habe hart gearbeitet, um selbst für meine Kinder sorgen zu können.“ Nun hat der zuletzt als Personalvermittler für ein Management-Unternehmen tätig gewesene Familienvater die Chance, in einer anderen Stadt einen neuen Job anzutreten und einen Neustart mit seinen Kindern zu wagen. Als Sales-Mitarbeiter (Verkauf). Das Problem: Die neue Arbeitsstelle liegt in Austin/Texas, mehr als 3000 Kilometer von Portland entfernt. „Die Firma zahlt aber keine finanzielle Unterstützung für den Umzug.“ Ersparnisse habe er keine, deshalb habe ihm ein Freund geraten, um Unterstützung zu bitten.

Das tut Bayer nun auf der Internet-Plattform gofundme.com, einem seriösen US-Portal zur Vermittlung von Spendengeldern nach dem Crowdfunding-Prinzip. Bis Dienstagabend waren dort 2335 der von Bayer erbetenen 7395 US-Dollar eingegangen, auch mit Hilfe von Spenden aus Deutschland und Wolfsburg. Wofür genau braucht er diese Summe? „Ich brauche es für den Umzug. Ich habe ausgerechnet, was mich die Miete für einen Umzugswagen, Benzin, Lebensmittel, Übernachtungen während der Fahrt und die erste Miete für ein Appartement bei unserer Ankunft kosten werden. Die Summe ist höher als die, die ich als Spendenwunsch angegeben habe“, erklärt er.

Als Quarterback hatte er die Blue Wings zur Meisterschaft 2002 geführt

Bayer möchte für seine Kinder und sich ein Leben zurück. Nachdem er die Blue-Wings im Herbst 2002 mit einem 17:14-Sieg (einen Touchdown erlief er selbst als Quarterback) über Frankfurt/Oder im Endspiel zur Meisterschaft und zum Aufstieg geführt hatte, kehrte er in die USA zurück.

Dort beendete er nach eigener Erzählung seinen Hochschulabschluss, arbeitete für die Kirche, heiratete seine College-Liebe und adoptierte mit dieser den damals sechs Monate alten Ezra aus Äthiopien und die noch ungeborene Liv. „Als meine Stiefschwester schwanger war, überlegte sie, das Baby abzutreiben. Wir baten sie, es adoptieren zu dürfen“, erzählt er.

Bayer ehrlich: „Es hat mich Überwindung gekostet“

Nun hofft er als gläubiger Mensch, dass die bereits erfahrene Nächstenliebe finanziell noch ein Stück weitergeht. „Einen Spendenaufruf zu starten, hat mich viel Überwindung gekostet. Ich schäme mich auch dafür, andere um das zu bitten, wofür ich selbst aufkommen können sollte“, sagt er demütig.

„Wir sprechen im Football immer davon, eine große Familie zu sein. Nun haben wir die Gelegenheit, das auch mal unter Beweis zu stellen“, sagt Bayers ehemaliger Coach Mauer und ruft zur Unterstützung auf. Damit der einstige Wolfsburger Aufstiegsheld ein neues Leben mit seinen Kindern beginnen kann...

Wer für Zach Bayer spenden möchte, erreicht dessen Aufruf auf der Crowdfunding-Seite gofundme.com über den Link: https://gf.me/u/ygid5p