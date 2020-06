Frau greift auf A2 ins Lenkrad und verhindert Schlimmeres

Eine Frau greift in das Lenkrad und lenkt das Auto in die Leitplanke – und verhindert Schlimmeres.

Helmstedt. Ihr Mann hat einen Schwächeanfall erlitten, deshalb hat eine Frau als Beifahrerin in das Lenkrad gegriffen und bei Helmstedt zum Stehen gebracht.

Mut zeigte eine Beifahrerin am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 2 zwischen Helmstedt/West und Marienborn. Gemeinsam mit ihrem Mann war die Frau aus Stendal in Richtung Magdeburg unterwegs, als bei voller Fahrt ihr 69-jähriger Ehepartner am Steuer einen Schwächeanfall erlitt und ohnmächtig wurde.

Frau lenkt Auto in die Leitplanke und verhindert Schlimmeres

Geistesgegenwärtig habe sie ins Lenkrad gegriffen, den Seat Leon nach links in die Leitplanke gefahren und so das Fahrzeug zum Stehen gebracht. Der nachfolgende Verkehr konnte rechtzeitig ausweichen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei sicherte die Unfallstelle nahe der Ausfahrt Helmstedt/Zentrum ab und leitete den Verkehr einspurig daran vorbei.

Das Auto hat einen Totalschaden. Foto: Matthias Strauß

Der Fahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Schwere der Verletzungen ist am Dienstagabend unklar. Seine Frau blieb unverletzt.

Die Bergungsarbeiten waren schnell beendet, jedoch werden die Reparaturarbeiten an der Leitplanke noch Zeit in Anspruch nehmen. Diese ist auf einer Länge von etwa 50 Metern zerstört und muss erneuert werden. Es bildete sich am Dienstag ein kilometerlanger Stau. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.