BG Göttingen erreicht trotz Niederlagen das Viertelfinale

Die BG Göttingen hat beim BBL-Finalturnier 2020 im Audi Dome München zwar ihre letzten beiden Gruppenspiele verloren, steht aber dennoch im Viertelfinale. Sowohl gegen den hohen Favoriten FC Bayern München (55:90) als auch gegen das Überraschungsteam Ratiopharm Ulm (66:89) mussten sich die Veilchen geschlagen geben. Da am Freitagabend Oldenburg gegen Crailsheim gewann, war der Mannschaft von BG-Coach Johan Roijakkers der vierte Platz in der Gruppe aber schon vor dem Ulm-Spiel nicht mehr zu nehmen.

Anders als in der regulären Saison, also die Veilchen gegen die Münchener einen Sensationssieg feierten, konnten sie diesmal die Bayern nicht noch einmal ärgern. Zwar zeigten die Göttinger beim 55:90 (31:47) phasenweise eine gute Leistung, gegen den qualitativ hochwertig und tief besetzten Bayern-Kader hatte die BG vor allem in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen.

Belastung aufgeteilt

„Wir haben sofort gemerkt, dass es heute ein schwerer Tag für uns werden wird. Es war heute eine gute Gelegenheit, Spielern Spielzeit zu geben, die normalerweise nicht so viel spielen. Das haben wir dann auch gemacht“, berichtete Roijakkers und gab zum Beispiel Bennet Hundt mit nur 17 Minuten Einsatzzeit die Möglichkeit zum Durchschnaufen. Andererseits stand Marvin Omuvwie mehr als 29 Minuten auf dem Feld und war mit 13 Punkten bester Veilchen-Werfer. Für München traf Danilo Barthel am häufigsten (19 Zähler).

Die Veilchen, bei denen Alex Ruoff nach Beschwerden mit der Rückenmuskulatur zwar auf der Bank saß, aber nicht zum Einsatz kam, brauchten ein paar Minuten, um ins Spiel zu kommen. Die ersten Göttinger Zähler erzielte Terry Allen nach fast zwei Minuten per Dreier zum 3:7 (2.). Allerdings zeigten die Münchener von Beginn an, dass sie sich keine Blöße geben wollten und bauten ihren Vorsprung auf 3:12 aus (3.). Doch die Roijakkers-Truppe kämpfte – Mihajlo Andric schloss einen 10:0-Lauf per Dreier zur ersten BG-Führung ab (13:12/6.).

Bayern verschärfen das Tempo

Die anschließende Auszeit von Bayern-Headcoach Oliver Kostic zeigte Wirkung, denn sein Team agierte jetzt vor allem in der Defensive wieder fokussierter. Bis zum 24:26 (13.) blieben die Göttinger noch in Schlagdistanz, dann aber zogen die Münchener davon. In die Pause ging es schon mit einem 31:47-Rückstand. Nach dem Seitenwechsel brauchte die BG erneut eine Anlaufzeit und erzielte die ersten Punkte des dritten Viertels durch Omuvwie erst in der 24. Minute.

Den Göttingern war die hohe Belastung nun deutlich anzumerken, aber sie kämpften weiter. Dennoch setzte sich der amtierende Meister immer weiter ab. Im Schlussviertel baute München die Führung auf 43:79 aus. Roijakkers gab den Bankspielern viel Einsatzzeit, die sich nicht aufgaben, den Druck der Bayern-Verteidigung aber oft nicht standhalten konnten. „Bayern hat verdient gewonnen. Sie waren von Anfang an da mit ihrer Intensität. Wir haben in dem Turnier nichts mehr zu verlieren. Wir haben den Sieg geholt, den wir am ehesten holen konnten. Ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit dem, was wir bei diesem Turnier erreicht haben“, sagte Roijakkers.

Niederlage gegen Ulm

Gegen Ratiopharm Ulm ging es am Sonntagnachmittag für beide Teams um nicht mehr viel, sowohl der Gruppensieg der Süddeutschen als auch Rang vier der Göttinger stand bereits fest. Die 66:89 (33:39)-Niederlage fiel daher nicht weiter ins Gewicht. Wie schon gegen die Bayern konnten die Göttinger vor allem vor der Pause gut mithalten, mussten den Favoriten dann jedoch nach dem Seitenwechsel ziehen lassen.

Bei den Veilchen konnte Alex Ruoff wieder mitmischen und war mit 18 Punkten prompt bester Werfer. Gegen die mannschaftliche Geschlossenheit der Ulmer reichte das jedoch nicht. Gleich fünf Spieler des Teams von Trainer Jaka Lakovic trafen zweistellig, Thomas Klepeisz ragte mit 16 Zählern heraus.

Besonders zu Beginn des zweiten Viertels, als die Veilchen sogar 25:20 in Führung lagen (13.), lag eine Überraschung in der Luft. Letztlich erlaubten sich die Göttinger jedoch zu viele Ballverluste, die von den Ulmern rigoros bestraft wurden. So drehte der Gruppensieger die Partie rasch und zog nach der Pause auf und davon.

Auf wen die Veilchen ab Donnerstag im Playoff-Viertelfinale treffen werden, steht noch nicht fest. Die Entscheidung fällt im direkten Duell am heutigen Montag zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und Alba Berlin.