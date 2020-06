Erstmals nach Ausbruch keine Neuinfektionen in Göttingen

Seit dem jüngsten Ausbruchsgeschehen verzeichnet die Stadt Göttingen am Donnerstag, 11. Juni, erstmals keine neuen Infektionen mit SARS-CoV-2. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Damit liegt die ermittelte Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner bei 25,63, am Vortag waren es noch 31,43.

Der Göttinger Wilhelmsplatz wird ab Freitag, 12. Juni, von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Grund ist, dass es dort in den Abend- und Nachtstunden immer wieder Gruppen von Menschen gab, die die Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen nicht beachtet haben. Die dazu erlassene Allgemeinverfügung umfasst ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot, der Platz darf aber überquert werden. Ebenso dürfen Anlieger wie beispielsweise Mieter, Handwerker oder Besucher der ansässigen Gastronomie sowie Mitarbeiter der dortigen Betriebe und Institutionen den Platz betreten. Das Verbot ist bis Montag, 22. Juni, befristet.

Schulen und Kitas öffnen am Montag

Der Präsenzunterricht an den städtischen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft, an der IGS Bovenden sowie an den Berufsbildenden Schulen I – III des Landkreises im Stadtgebiet startet ab Montag, 15. Juni. Alle Schulen haben zum Schutz der Kinder und der Beschäftigten Hygienekonzepte erarbeitet, die dem Musterhygieneplan des Landes entsprechen. Mit SARS-CoV-2 infizierte Kinder beziehungsweise Kontaktpersonen Ersten Grades müssen bis zum Ende der jeweils auferlegten Quarantänezeit zu Hause bleiben.

Auch die beiden vorübergehend geschlossenen Einrichtungen zur Kinderbetreuung öffnen ab Montag wieder ihre Türen.