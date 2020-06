Meldefrist für die Vereine im Tischtennis endet am Mittwoch

Am Mittwoch, 10. Juni, endet im Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) die Meldefrist der Vereine für den Punktspielbetrieb. Am Dienstagvormittag hatten mehr als 80 Prozent der Vereine diese bereits vollständig vorgenommen, berichtet der Verband.

„Uns ist bewusst, dass die Meldeprozesse in diesen Zeiten eine besondere Herausforderung darstellen. Bitte melden Sie ihre Mannschaften so, als würde eine normale Saison anstehen – weil wir nicht wollen, dass sie ihre in den letzten Jahren erworbenen Spielklassenrechte aus Angst vor zu großen Unsicherheiten aufgeben“, richtet sich der TTVN an die Vereine.

Es sei durchaus möglich, dass die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werde, wenn sich herausstellt, dass ein alternativer Coronaspielbetrieb organisieren werden müsse, weil der normale Spielbetrieb nicht sinnvoll durchgeführt werden kann und die Saison nachträglich unter Aussetzung von Auf- und Abstieg annulliert werde, so der Verband. „Es macht jedoch keinen Sinn, aktuell eine Entscheidung zu treffen, denn die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können“, unterstreicht der TTVN.

Keine Ordnungsgelder

Daher plant der Verband auch verschiedene Erleichterungen für die niedersächsischen Vereine. So hat das Präsidium des TTVN bereits in einer Telefonkonferenz am 20. Mai beschlossen, dass im Falle eines Rückzuges von gemeldeten Mannschaften in diesem Jahr keine Ordnungsgelder fällig werden. Des Weiteren ist angedacht, dass auch die Ordnungsgelder für Nichtantreten oder unvollständiges Antreten entfallen oder reduziert werden, sofern bei Aufnahme des Spielbetriebs aufgrund behördlicher Anordnungen nennenswerte Abweichungen von der Normalität gegeben sind.

Auf der TTVN-Homepage unter der Rubrik Sport/TTR-Hilfe hat der Verband zudem ein Dokument mit allen wichtigen Informationen zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2020/21 für die Vereine bereitgestellt.

Am Mittwoch ab 18 Uhr geht außerdem die neu konzipierte Online-Sprechstunde des TTVN für alle niedersächsischen Vereine in seine zweite Auflage. Das Thema „Wiedereinstieg in das Vereinstraining“ steht im Fokus des 60-minütigen Webinars. Als Gast wird Philipp Schütze, Abteilungsleiter des SC Hemmingen-Westerfeld, einen Einblick in die Praxis geben. Der Verein aus der Region Hannover mit rund 100 Tischtennis-Mitgliedern befindet sich seit dem 29. Mai wieder im Trainingsbetrieb. Darüber hinaus steht TTVN-Landestrainer Oliver Stamler für Tipps bereit, wie trotz der aktuellen Einschränkungen ein effektives Nachwuchstraining gestaltet werden kann.

Weitere Informationen und die Anmeldung unter www.ttvn.de.