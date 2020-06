Etwa 60 Prozent der Tennisteams nehmen am Spielbetrieb teil

Im Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) starten knapp 60 Prozent der ursprünglich gemeldeten Mannschaften in die Übergangssaison 2020. Die Begegnungen in allen Spiel- und Altersklassen beginnen am 13. Juni. Die Saison wird ohne Auf- und Absteiger gespielt. Der Start der Punktspiele der Jugend wurde bereits frühzeitig auf das Ende der Sommerferien verschoben.

„Die meisten Zurückziehungen von Mannschaften gab es im Seniorenbereich ab 30 Jahre. Bei den Damen und Herren sowie im Jugendbereich ist die Zahl der zurückgezogenen Teams weit geringer“, erklärt Jörg Kutkowski, der zuständige TNB-Vizepräsident Mannschafts-/Wettkampfsport. Im Altkreis Osterode war dieser Trend ebenfalls zu verfolgen (wir berichteten).

Abhängig von politischen Vorgaben

Die Zahlen zeigen deutlich auf, wie unterschiedlich in den Vereinen mit der Entscheidung umgegangen wurde. In einigen Vereinen wurden alle Mannschaften abgemeldet. In anderen Clubs wiederum wurde sehr individuell entschieden. „Wir freuen uns über jede teilnehmende Mannschaft“, so TNB-Präsident Raik Packeiser. „Natürlich haben wir auch Verständnis für diejenigen, die sich für einen Rückzug entschieden haben. Wir waren abhängig von politischen Vorgaben, deren Veränderungen manchmal zu spät für uns und für frühzeitig abgemeldete Mannschaften kamen.“

Packeiser zieht aus den vergangenen Wochen, die mit vielen Entscheidungen verbunden waren, eine positive Bilanz der TNB-Verbandsarbeit: „Unser Ziel war es immer, klare und transparente Entscheidungen zu treffen und diese schnell und intensiv an die Vereine zu kommunizieren. Durch die TNB-Homepage, den Newsletter, ständig aktualisierten FAQ‘s, Livestreams auf Facebook, einer Sonderausgabe des Online-Verbandsmagazins, Vereinsrundschreiben und einem regen Austausch in den Sozialen Medien haben wir auf allen Kanälen umfassend informiert.“

Auch mit der internen Abstimmung zeigt sich der Präsident zufrieden: „Regionsvorsitzende und Sportwarte waren immer eingebunden. Alle Themen wurden vor dem Hintergrund der juristischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Konsequenzen diskutiert, wobei die Gesundheit unserer Tennisspieler immer an oberster Stelle stand. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich bei allen zu bedanken, die uns konstruktiv begleitet haben.“

Punktspiele mit Doppel

Klar ist mittlerweile zudem: Die Punktspiele im TNB können mit Doppel stattfinden. Nachdem bereits das Doppelspiel in Niedersachsen freigegeben wurde, gab nun auch das Ordnungsamt in Bremen als zuständige Behörde grünes Licht. Vorangegangen war eine Abstimmung des TNB mit dem Sportressort im Senat und dem Sportamt in Bremen.

„Damit ist ein normaler Punktspielbetrieb auf TNB-Ebene möglich“, freut sich Kutkowski. „Denn sowohl in Niedersachsen und Bremen ist nicht nur das Doppel, sondern auch Umziehen und Duschen auf dem Vereinsgelände erlaubt.“