BG Göttingen eröffnet BBL-Finalturnier gegen Crailsheim

Im Oktober spielten die Göttinger (in lila) in Crailsheim und unterlagen recht deutlich. Heute kommt es zum Start des BBL-Finalturniers zum Wiedersehen.

Göttingen. Die Veilchen treffen im Audi Dome in München am Samstag auf die Merlins. Es ist die erste Partie, die beim BBL-Finalturnier ausgetragen wird.

Um 13.50 Uhr ist der Teambus der BG Göttingen am Donnerstag vom Gelände der Sparkassen-Arena am Schützenplatz gerollt, rund sechseinhalb Stunden später traf das Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers am Leonardo Hotel Royal in München ein. Am Samstag um 16.30 Uhr eröffnen die Veilchen nach 91-tägiger Basketball-Pause im Münchener Audi Dome das BBL Final-Turnier 2020 gegen die Hakro Merlins Crailsheim. „Das ist ein einmaliges Erlebnis und toll für uns, dass wir das Turnier eröffnen dürfen“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers. „Wir sind alle heiß. Nach drei Monaten ohne Basketball will man einfach wieder spielen.“

Ganz reibungslos verlief die Anreise nach München für die Göttinger nicht. Unterwegs übersah ein Kleinwagen den Mannschaftsbus und streifte ihn an der linken Seite. Glücklicherweise resultierte daraus aber nur ein kleiner Blechschaden, so dass alle mit einem kurzen Schrecken davonkamen.

Zwischenstop in Augsburg

Einen planmäßigen Zwischenstopp legte die BG in Augsburg ein, um sich direkt bei einem Labor noch einmal den PCR-Tests zu unterziehen. Am Freitagmorgen kam die gute Nachricht: Wie zuvor waren auch diese Tests bei allen 22 Veilchen negativ.

„Am Tag vor dem Spiel versuchen wir alles so zu machen, wie bei einem normalen Heimspiel“, so Roijakkers. „Nach dem Mittagessen gibt es eine kurze Videoeinheit, um 16 Uhr trainieren wird. Je nachdem, wie der Tag verläuft, gibt es heute Abend nochmal eine Video-Session.“ Alles BG-Spieler, die mit nach München gereist sind, seien fit. „Wir stehen nach den drei Wochen Vorbereitung gut da“, erklärt der Cheftrainer. „Natürlich läuft noch nicht alles so rund, wie vorher, aufgrund der vielen neuen Spieler. Aber wir machen das Beste daraus.“

Der BG-Auftaktgegner geht wie die Göttinger mit einem etwas veränderten Kader an den Start. Aaron Jones, Jan Span und Quincy Ford sind nicht mehr dabei. Nachverpflichtet wurden David Brembly (vom Mitteldeutschen BC) und Marvin Ogunsipe (von den Hamburg Towers). „Crailsheim hat viel Talent! Der Trainer ist immer noch derselbe“, sagt Roijakkers. „Zudem haben sie einen tief besetzten Kader. Darum werden sie dort weitermachen, wo sie vor der Pause aufgehört haben.“

Crailsheim lag auf Playoff-Kurs

In der regulären BBL-Saison, die im März unterbrochen und schließlich abgebrochen wurde, zählten die Zauberer zu den Überraschungsteams. Als Tabellendritter lagen die Baden-Württemberger auf Playoff-Kurs und hatten sogar das Heimrecht für die erste Runde ins Visier genommen. Im einzigen Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison im Oktober, zogen die Veilchen in Crailsheim auf sehr rutschigem Parkett den Kürzeren (57:83). Auch wenn die Merlins diese Mal wieder als Favorit in die Partie gehen, werden die Göttinger versuchen, das Duell so lange wie möglich offen zu halten und sich eine Siegchance zu erarbeiten.

Für Merlins-Trainer Tuomas Iisalo ist die eigene Zielsetzung eindeutig: „Für uns ist das wichtigste in diesem Turnier, dass wir mit unserer Identität spielen: Alles geben und Team-Basketball spielen. Das wird sich nicht ändern. Leider können wir keine ähnlichen Ergebnisse wie in der regulären Saison erwarten. Wir haben eine völlig neue Mannschaft und einige unserer Schlüsselspieler werden nicht am Turnier teilnehmen.“ Auch das Training änderte sich den besonderen Umständen entsprechend: „Wir haben versucht, ein Gleichgewicht zwischen Intensität und Volumen zu finden. Dies ist ein neues Kapitel für uns. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt oder erhofft haben, aber das können wir nicht kontrollieren.“