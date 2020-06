Sportjugend Südniedersachsen bietet BMX-Lehrgang in Hattorf an

„Vom Trendsport zum sommer-olympischen Extremsport – Vermittlung von Grundlagen- und Renntechnik im BMX-Race“, unter diesem Titel bietet die Sportjugend Südniedersachsen einen Lehrgang an, der am Samstag, 11. Juli, ab 10 Uhr bis 17 Uhr auf der BMX-Bahn des RKV Pfeil Hattorf stattfinden soll. Der Lehrgang richtet sich an Lehrer, Übungsleiter, Erzieher und Jugendleiter, die Sportstunden mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen durchführen, die Radfahren können.

BMX-Race ist ein beliebter Sprintsport, der sowohl als Freizeitbeschäftigung, mittlerweile aber auch als Leistungssport ausgeübt wird. Mit dem Fahrrad gilt es, so schnell wie möglich über einen Parcours mit vielen großen Sprüngen und Hindernissen zu fahren und vor den Mitstreitenden ins Ziel zu gelangen. Auf der 300 Meter langen BMX-Strecke in Hattorf wird für nationale wie auch internationale Wettkämpfe trainiert. In Deutschland gibt es verschiedene Rennserien, die Deutschen Meisterschaften und einige freie Rennen.

In dem Lehrgang lernen die Teilnehmenden die Sportart BMX-Race kennen. Grundlagentechnik wie der Umgang mit dem speziellen BMX-Rad (20/24 Zoll), Kurvenfahren, das Federn und das Springen werden sowohl außerhalb als auch auf der Rennstrecke trainiert. Mit dem erlernten Know-How der verschiedensten Techniken werden Hindernisse wie Table, Double, Step Up, Step Down und Rhythm Section sowie Steilkurven bewältigt. Die Teilnehmenden haben dann die Möglichkeit, ihre neuen Fähigkeiten in einem echten Rennen zu erproben. Beim Fahren tragen die Sportler Rennbekleidung und eine Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe, Schoner).

Die Anmeldung zu dem Lehrgang erfolgt online über das Bildungsportal des LSB Niedersachsen. Weitere Infos gibt es bei Sarah Gräßler, Telefon 05551/90801912, E-Mail: s.graessler@ksbnortheim-einbeck.de. Für den Lehrgang werden acht Lerneinheiten angerechnet.