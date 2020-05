Funktionäre des NFV-Kreises teilen Kritik der Vereine

Viele Fußballvereine in der Region hatten sich ein starkes Statement des NFV erhofft. Nach der Videokonferenz am Montagabend müssen die Clubs, aber auch die Funktionäre, vermutlich bis zum 27. Juni auf eine Entscheidung warten. Die vier möglichen Szenarien werden allen Vereinen im NFV-Gebiet in Form eines virtuellen Seminars am Samstag, 16. Mai, genauer erläutert (wir berichteten).

„Auf der Konferenz wurde erneut intensiv diskutiert. Auch der Verband geht davon aus, dass die laufende Saison abgebrochen wird. Hier geht es noch um rechtliche Fragen“, berichtet Hans-Dieter Dethlefs, der NFV-Kreisvorsitzender. Die Entscheidung sei nicht leicht. „Ob es dann noch eine Abstimmung geben wird, ist bisher unklar. Die endgültige Entscheidung kann jedoch erst am 27. Juni getroffen werden. Dort hat jeder Kreis oder Verein auch noch die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen“, betont er. Die Entscheidungsfindung sei in anderen Landesverbänden, beispielsweise in Schleswig-Holstein und Bayern einfach, da dort nach anderen Satzungen verfahren werde. Dass ein außerordentlicher Verbandstag erst Ende Juni terminiert wird, sei den vielen Terminen und Fristen geschuldet, erklärt Dethlefs. „Wir können es nicht ändern. Es muss erst ein Beschluss des NFV-Vorstands vorliegen“, ergänzt er. Für die Situation der Vereine, die weiterhin keine Planungssicherheit haben, hat Dethlefs Verständnis, zumal er einige Jahre als Vorsitzender in seinem Verein DJK Desingerode aktiv war. „Ich verstehe den Unmut und verstehe die Basis – das ist eine blöde Situation“, findet er deutliche Worte. Besonders die Tatsache, dass der Stichtag für die Wechselfrist im Sommer auf dem 30. Juni liegt, macht die Sache für die Clubs noch schwieriger. Deutliche Kritik von Henkel „Ich bin damit vollkommen unzufrieden. Die Vereine so lange hinzuhalten – das finde ich unmöglich. Es gibt doch gar keine Planungssicherheit“, kritisiert Klaus Henkel, Vorsitzender des Kreisspielausschusses. „Der Verband kommt doch dann auf uns Staffelleiter zu. Dann sollen wir schnell die neue Saison planen. Vorher wurden wir so gut wie gar nicht eingebunden. Das passt einfach nicht“, ergänzt er. Der Bad Lauterberger sieht den Ansatz, die Szenarien ausschließlich mit Kreisvorsitzenden zu besprechen, besonders kritisch, denn der Spielbetrieb werde von den Ausschüssen gemacht und nicht vom Vorstand. Zudem sei der Informationsfluss an die einzelnen Staffelleiter eher ungenügend. „Wir müssen doch mal Nägel mit Köpfen machen. Wenn die Ladungsfrist schon verkürzt wird, warum nicht eine Entscheidung im Mai. Es ist seit Wochen praktisch nichts passiert“, so der Spielausschussvorsitzende. Der Verband solle sich mal in die Lage der Vereine versetzen – da gehe es um Auf- und Abstiege und auch um Spielerwechsel. „Ich hätte eine zeitnahe Entscheidung erwartet. Zudem verstehe ich überhaupt nicht, wieso auf einmal wieder eine Saisonfortsetzung auftaucht. Ich dachte, die wäre längst vom Tisch“, so Henkel.