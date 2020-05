Die Sportvereine im Altkreis stehen in den Startlöchern

Normalerweise sind die Fußballer des SV Viktoria Bad Grund (in rot) auf der Glück-Auf-Kampfbahn zuhause, in Zeiten der Corona-Pandemie nutzt auch der MTV Bad Grund den Platz.

In den Sportvereinen der Region tut sich etwas. Nachdem in der vergangenen Woche die behördlichen Verordnungen im Rahmen der Corona-Pandemie durch das Land Niedersachsen gelockert wurden, sind die Freiluft-Sportanlagen wieder zur Nutzung freigegeben. Entsprechend wird vielerorts das Sportprogramm wieder hochgefahren – natürlich aber immer mit Blick auf den geltenden Regeln zum Beispiel beim Abstand.

In Bad Grund haben sich dabei kurzerhand die Vorstände der befreundeten Vereine MTV Bad Grund und SV Viktoria Bad Grund abgestimmt. Wenn es das Wetter zulässt, werden die sportlichen Aktivitäten des MTV mit Gymnastik, Body-Styling, Aroha und so weiter aus der nach wie vor gesperrten Sporthalle auf den Kunstrasen der Glück-Auf-Kampfbahn als Freiluftsport verlegt. Die Fußballer sind derzeit noch nicht aktiv und werden sich beim Wiedereinstieg in den Trainingsalltag mit dem MTV Bad Grund abstimmen.

Termine in Bad Grund

Terminiert sind vorerst folgende Angebote: Montags ab 18.30 Uhr Bodystyling mit Sandra Wagner, dienstags ab 19 Uhr Aroha mit Ramona Klinzing, donnerstags ab 17 Uhr die Laufgruppe für Kinder mit Steffi Lehmberg und freitags ab 18.30 Uhr Kaha mit Ramona Klinzing. Für Fragen steht Übungsleiterin Ramona Klinzing unter Telefon 0151/24033580 zur Verfügung.

Auch für die Fußballer des SV Viktoria wird der Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb geplant. Trainer Benjamin Klinzing steht mit Vorstand und Mannschaftsverantwortlichen im Austausch. „Die Jungs des SV Viktoria dürfen natürlich gern mal zum Konditionsaufbau bei einem unserer Übungsabende vorbeikommen, um Kraft und Ausdauer in Kombination mit Dehnung auszuprobieren, bevor sie mit dem Fußballtraining beginnen“, bieten die MTV-Übungsleiterinnen den Kickern eine neue Erfahrung an.

Seit Mitte März hatte der MTV Osterode seinen kompletten Sportbetrieb einstellen müssen. Die Sporthallen blieben geschlossen und die Übungsleiter mussten für unbestimmte Zeit ihre Arbeit niederlegen – eine schwierige Situation für alle. Doch die Vorstandsmitglieder des MTV sowie Übungsleiter und Angestellte waren keineswegs untätig. So wurde nach neuen Kursangeboten gesucht, im Gespräch sind unter anderem ein „Eltern/Baby-Fitnesskurs“ oder „Tanzen für Erwachsene“. Außerdem bereitet sich der Verein auf eine Wiederaufnahme des Sportbetriebes bereits ab dieser Woche vor, natürlich kontaktlos und im Freien.

Der MTV-Vorsitzende Frank Vaquero appelliert an seine zahlreichen Mitglieder: „Wir müssen auch in Krisenzeiten zusammenhalten. Die Geschlossenheit eines Vereines trägt dafür Sorge, dass diese ungewöhnliche Zeit überwunden wird und das Vereinsleben auch in Zukunft gewährleistet werden kann.“

Auf Basis der zehn Leitplanken des DOSB und der Niedersächsischen Verordnung bereitet sich der MTV Förste auf die schrittweise Wiederaufnahme eines vereinsbasierten Sportbetriebs im Freien auf dem Sportplatz an der Grundschule vor. Für das Training von Lauf-, Walking- und Radfahrgruppen außerhalb einer solchen Sportstätte gilt weiterhin die Zwei-Personen-Regel und das 1,50 Meter-Abstandsgebot im öffentlichen Raum, unterstreicht der Verein.

Auch ein paar Kilometer die Söse hinunter, beim TSC Dorste, laufen die Vorbereitungen, den Betrieb langsam wieder anlaufen zu lassen. Unter anderem findet ab Donnerstag, 14. Mai, immer von 17.25 Uhr an eine einstündige Zumba-Einheit statt – jedoch nicht wie gewohnt in der Turnhalle, sondern zunächst auf dem Sportplatz. Mit Joana Beushausen steht eine lizenzierte Zumba-Trainerin zur Verfügung. Anmeldungen sind per E-Mail an joana.94@web.de möglich. Die Tennisplätze in Dorste können unter Beachtung der bestehenden Regeln ebenfalls wieder genutzt werden.

Nachdem die Politik das gemeinsame Sporttreiben wieder erlaubt, startet der MTV Herzberg in dieser Woche mit mehreren Gruppen. In der Zeit davor haben sich einige Gruppen über das Internet fit gehalten. Da die Turnhallen weiterhin gesperrt sind, verlagern die Übungsleiter ihren Sport, soweit das möglich ist, ins Freie. Die Stadt Herzberg hat schon die Genehmigung erteilt, das Gelände außerhalb der Mahnte-Sporthalle dafür zu nutzen.

Die Sportler müssen aber Einschränkungen in Kauf nehmen. Umkleideräume und Duschen stehen nicht zur Verfügung. Für Kinder, die noch nicht wieder in die Schulen gehen, kann der MTV derzeit keinen Sport anbieten, ebenso nicht für Gruppen, deren Teilnehmer besonders gefährdet sind, zum Beispiel Herzgruppen und Lungenfunktionsgruppen. Realer Sport, aber mit dem geforderten Augenmaß – so lautet die klare Vorgabe.

Die im Artikel genannten Vereine stellen lediglich eine Auswahl dar. Bei Fragen zur Wiederaufnahme des Programms sollten sich Sportler direkt an ihren Verein oder den jeweiligen Übungsleiter wenden.