Interview zum 8. Mai: „Wir brauchen neue Symbole des Gedenkens“

Es soll eine Einladung zur Diskussion in den Familien sein: „75 Jahre Befreiung“ haben prominente Gewerkschafter der Region zum Anlass für einen Spendenaufruf genommen. Das Ergebnis: eine große Anzeige in unserer Zeitung zum 8. Mai, dem Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa, der Kapitulation des Deutschen Reiches, der Befreiung von der NS-Diktatur. Die 250 Unterzeichner rufen dazu auf, Frieden, Freiheit und Menschenrechte zu verteidigen. Die Initiatoren sind Uwe Fritsch (Vorsitzender) und Heinrich Betz (Geschäftsführer) vom Braunschweiger Volkswagen-Betriebsrat, Angelika Schwarz, Vorsitzende des Unternehmensbetriebsrates der Awo Braunschweig, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller sowie der langjährige DGB-Sekretär Hansi Volkmann. Im Interview sprechen sie über die Gründe für ihren Aufruf – und die Bedeutung des 8. Mai.

Warum haben Sie sich zu diesem Zeichen zum 8. Mai entschlossen?

„Über die jährlichen Kranzniederlegungen wird zwar berichtet, aber in der Gesellschaft wirken diese Formen des Gedenkens nur begrenzt“, sagt Sebastian Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer im Verdi-Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen Foto: Peter Sierigk / Archiv

Betz: Zunächst ist der 8. Mai ein Gedenktag der Befreiung. Aber wir stellen auch die Frage: Was bedeutet dieser Tag für unsere Generation heute? Wir tragen keine Schuld am Zweiten Weltkrieg und am Nationalsozialismus. Aber wir haben Verantwortung für das, was heute geschieht. Das geschichtliche Wissen ist wichtig, um zu verstehen, dass wir die Errungenschaften – 75 Jahre Frieden, Freiheit, Menschenwürde – verteidigen müssen. Anlässe gibt es genug.

Haben Sie den Eindruck, dass diese Errungenschaften heute besonders gefährdet sind?

Betz: Man muss ja nur in die Nachrichten schauen. Es gibt genug Leute, die bestreiten, dass NS-Diktatur und Zweiter Weltkrieg für uns heute noch von Bedeutung sind. Bestimmte Gruppierungen versuchen, die Dinge in ihr glattes Gegenteil zu verdrehen – etwa wenn sie heute argumentieren, der 8. Mai sei eine Niederlage für das deutsche Volk gewesen. Dabei weist 1945 eindeutig zurück auf 1933, also die Machtübernahme der Nazis. Diejenigen, die dafür verantwortlich waren, benennen wir klar in unserem Aufruf – auch um heute Verklärungen der Nazis und Angriffen auf unsere Demokratie entgegenzutreten.

Sie schreiben, dass es „vor allem Großindustrielle, Junker und Banker waren, die den Faschismus schon vor 1933 finanziert und gefördert und bis zum Schluss maßgeblich gestützt haben“. Sehen Sie heute solche Tendenzen in der deutschen Wirtschaft? Oder warum betonen Sie das so?

Betz: Weil die genannten Gruppen eine prominente Rolle in der Geschichte gespielt haben. Diesen wichtigen Punkt dürfen wir nicht verschweigen. Ich erinnere nur an Hitlers Auftritt im Industrieclub in Düsseldorf 1932. Im Moment sehe ich – von einzelnen Personen abgesehen – keine Tendenzen in der Großindustrie, den Faschismus zu bestärken. Aber das war Mitte der zwanziger Jahre auch so nicht abzusehen. Uns geht es darum, das zu verteidigen, was wir heute haben.

An der Destabilisierung der Weimarer Republik war auch die KPD beteiligt. Blenden Sie das aus?

Volkmann: Daraus haben wir Gewerkschafter unsere Lehren gezogen. Nicht von ungefähr hat sich der Deutsche Gewerkschaftsbund nach dem Krieg als Einheitsgewerkschaft gegründet. Dass Arbeiter in der Weimarer Republik – die Sozialdemokraten und die Kommunisten – gegeneinander gearbeitet haben, war ein großer Fehler, den man auch benennen muss.

Einen Satz Ihres Aufrufs kann man so verstehen, dass Sie die AfD als „Naziorganisation“ bezeichnen. Könnten Sie das bitte erläutern?

„Für jüngere Leute sind der Zweite Weltkrieg und der Faschismus weit weg. Ihnen ist oft nicht klar, welche Verantwortung sich daraus ergibt“, sagt Heinrich Betz Geschäftsführer des VW-Betriebsrates Braunschweig und Vorsitzender des DGB Braunschweig. Foto: Archiv / Flentje, Rudolf

Fritsch: Nicht alle AfD-Wähler und -Mitglieder sind Faschisten. Aber wenn man liest, was AfD-Spitzen wie Höcke oder Gauland ablassen, dann ist die Nähe nicht zu übersehen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass ein Gericht erlaubt hatte, Höcke als Faschisten zu bezeichnen. Dass sich die AfD bis heute nicht von ihm trennt, finde ich schon bezeichnend.

Dass der 8. Mai eine Befreiung war, hat sich seit der berühmten Weizsäcker-Rede von 1985 ja weitgehend durchgesetzt. Laufen Sie damit nicht offene Türen ein?

Wertmüller: Es stimmt. Wir wollen heute nicht nochmal die Debatten von 1985 führen. Höchstens Rechtsextremisten diskutieren heute noch ernsthaft darüber, ob das Kriegsende als Niederlage zu betrachten ist. Die brennenden Fragen, die uns heute beschäftigen, sind: Wie kann man eine Erinnerungskultur in die Breite der Gesellschaft tragen? Und: Wollen wir den 8. Mai zum festen Feiertag machen?

Volkmann: In Frankreich, Italien, und Spanien gab es Widerstandsbewegungen gegen den Faschismus. In Deutschland gab es zwar auch Widerstand, aber in einem viel geringeren Maße. Die Deutschen haben die NS-Herrschaft nicht selbst beendet, sondern mussten von den Alliierten-Truppen befreit werden. Auch deshalb ist das Wort „Befreiung“ wichtig. Diese verdanken wir neben den Engländern und Amerikanern übrigens auch der Roten Armee der Sowjetunion.

Aber ist der Begriff „Befreiung“ nicht auch bequem? Man macht sich mit den Opfern gemein und lenkt den Blick weg von Ursachen, Schuld und Verstrickung.

Betz: Das sprechen wir in unserem Aufruf auch an. Der größte Teil der deutschen Bevölkerung hat das NS-System bis zur letzten Minute – teils sehr aktiv – gestützt. Trotzdem finde ich es wichtig, gerade jetzt noch einmal deutlich zu machen, dass es eine Befreiung war. Schließlich wissen viele jüngere Menschen schlicht nicht, wie es war. Für sie sind der Zweite Weltkrieg und der Faschismus weit weg. Ihnen ist oft nicht klar, welche politische Verantwortung sich daraus ergibt.

„Gegen Ausgrenzung und Lästerei im Betrieb muss jeder klar Stellung beziehen. Und dabei hilft historisches Wissen“, sagt Angelika Schwarz, Vorsitzende des Unternehmens­betriebsrates der Awo Braunschweig. Foto: Archiv / Privat

Schwarz: Auch ich als Betriebsrätin bei der AWO bekomme mit, dass das Thema Nationalsozialismus bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht mehr im Bewusstsein ist. Auch deren Eltern oder Großeltern haben die NS-Zeit oft nicht mehr erlebt. Umso wichtiger ist es, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen. In unseren Betrieben arbeiten Menschen aus über 40 Nationen. Auch heute müssen wir dafür sorgen, dass nicht über Kolleginnen und Kollegen gelästert und niemand wegen seiner Herkunft oder Nationalität ausgegrenzt wird – alles Dinge, die wir bisweilen noch erleben. Dagegen muss jeder Stellung beziehen. Und dabei hilft historisches Wissen.

Volkmann: Das Gleiche wie in den Betrieben muss aus meiner Sicht für die Politik der EU gelten. An diesem Tag feiern wir ja auch – trotz der Kriege in Ex-Jugoslawien und der Ukraine – 75 Jahre Frieden in Europa. Dass die EU jetzt ihre Außengrenzen dicht macht und die Flüchtlinge in Griechenland dem Coronavirus praktisch schutzlos ausgesetzt sind, macht uns große Sorgen. Notleidenden zu helfen, gehört auch zu den Verpflichtungen des 8. Mai.

Wie sieht eine Erinnerungskultur aus, die zur Auseinandersetzung anregt und sich nicht im Formelhaften erschöpft?

Wertmüller: Erinnerungskultur ist grundsätzlich schwierig. Über die jährlichen Kranzniederlegungen wird zwar in der Zeitung berichtet, aber in der Gesellschaft wirken diese Formen des Gedenkens nur begrenzt. Zeitzeugen spielen eine wichtige Rolle, allerdings wird uns diese Generation leider in absehbarer Zeit verlassen. Wenn wir in Zukunft mit Gedenkkultur noch wahrgenommen werden wollen, müssen wir neue Symbole finden. Einerseits denke ich dabei an die Gedenkstätten, andererseits an die Stolpersteine. Dieses Jahr organisieren wir etwa mit dem Bündnis gegen Rechts eine Aktion, bei der wir die Steine reinigen – von normalem Schmutz, aber auch von Hakenkreuzschmierereien. Diese Art Gedenken funktioniert sehr gut, weil sie das Erinnern mit einer besonderen Ästhetik, Symbolik und eigenem Handeln verbindet. Erinnerung lebt davon, dass sie mit der Realität verbunden wird.

„Die Flüchtlinge sind dem Coronavirus schutzlos ausgesetzt. Ihnen zu helfen, gehört auch zu den Verpflichtungen des 8. Mai“, sagt Hansi Volkmann, Rentner, langjähriger Organisations­sekretär im DGB Foto: Henning Noske / Archiv

Fritsch: Aktionen wie die Stolpersteine, der Besuch unserer Azubis in Auschwitz oder der Sally-Perel-Preis, bei denen sich junge Leute aktiv beteiligen, sind überaus wichtig. Sie geben den Teilnehmern unglaublich viel, das kann ich aus eigener Anschauung sagen.

Welche besondere Rolle können denn Betriebe aus Ihrer Erfahrung beim Erinnern spielen?

Schwarz: Es ist wichtig, dass die Betriebe, die schon länger existieren, sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Wenn neue Kollegen bei uns anfangen, gehört es dazu, sie mit der Vergangenheit der Awo vertraut zu machen. Letztes Jahr hatten wir unser 100-jähriges Jubiläum. Im Nationalsozialismus war die Awo, die auf dem Prinzip gegenseitiger Hilfe – von Arbeitern für Arbeiter – basierte, verboten. Einzelne Mitglieder setzten ihre Arbeit damals im Untergrund fort.

Fritsch: Bei Volkswagen wurde lange nicht über die eigene NS-Vergangenheit gesprochen. Heute setzen wir uns damit auseinander. Im Werk Braunschweig haben wir Gedenktafeln, die nicht nur an Sally Perel erinnern, der hier arbeitete, sondern auch an die Ursprünge des Werks in der Nazizeit. Im Wolfsburger Werk wird an das Leid der Zwangsarbeiter erinnert. Wenn wir uns mit der Vergangenheit der Betriebe, in denen wir arbeiten, beschäftigen, kommt uns die Geschichte nahe. Zum Tragen kommen die Lehren des 8. Mai übrigens auch, wenn ich an meine VW-Kollegen weltweit denke. Das galt früher, als wir unsere brasilianischen Kollegen während der dortigen Diktatur unterstützten, und es gilt heute, wenn wir am Interessenausgleich mit unseren VW-Kollegen weltweit arbeiten. Wir müssen internationale Solidarität vorleben.

Keine einfache Aufgabe, wenn man an etwa China denkt, ein Land, in dem elementare Bürgerrechte nicht gelten. Gleichzeitig ist das Land einer der Hauptabsatzmärkte für VW.

Fritsch: Wenn man bedenkt, dass die chinesischen Gewerkschafter Bestandteil des Weltkonzern-Betriebsrats von VW sind und dass wir dort Schulungen über Gewerkschaftsrechte anbieten, dann sieht man, dass wir durchaus einen gewissen Einfluss ausüben können. Wir sollten aber nicht versuchen, den Chinesen nur einfach unsere Vorstellungen von Gewerkschaftsarbeit überzustülpen.

Welche Hoffnung verbinden Sie mit Ihrem Aufruf zum 8. Mai?

Volkmann: Es geht um Rassismus, um Neofaschismus, um Hakenkreuzaufkleber an Laternenpfählen, um Nazis, die hier demonstrieren wollen. Gegen so etwas müssen wir uns zusammentun. Deswegen war ich hocherfreut, dass bei der Maikundgebung des Braunschweiger Bündnisses gegen rechts 200 Teilnehmer erschienen sind – das finde ich super.

„Auch bei Volkswagen wurde lange nicht über die eigene NS-Vergangenheit gesprochen wurde. Heute setzen wir uns damit auseinander“, sagt Uwe Fritsch, Vorsitzender des Betriebsrates Volkswagen Braunschweig Foto: Archiv / Flentje, Rudolf

Wertmüller: Die Botschaft ist: Seid aufmerksam! Schaut nicht weg! Die große Mehrheit unserer Bevölkerung ist gegen rassistische Sprüche, aber leider sagen nur wenige in der konkreten Situation: Das verbitte ich mir! Solidarität mit Betroffenen ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Solidarität verdient auch der Familienvater mit zwei Kindern, der in der Logistikbranche arbeitet und mit knapp 1400 Euro Kurzarbeitergeld über die Runden kommen muss. Auch in unserem reichen Land gibt es Menschen in Not. Soziale Ungerechtigkeit ist der Nährboden für rechte Populisten.

Die Unterzeichner sind keine Vereine, Verbände oder Parteien, sondern 250 Bürgerinnen und Bürger. Welches Signal geht davon aus?

Wertmüller: Ich verspreche mir von unserer Aktion einen politischen Anstoß, der zum Nachfragen und zur Debatte anregt. Wenn lauter Einzelpersonen, die sich mit ihrem Namen outen, ein solches Zeichen setzen, ist das ein stärkerer Impuls als Presseerklärungen von Organisationen.

Volkmann: Bei Recherchen im Bundesarchiv habe ich die alten Filmaufnahmen gesehen, die zeigen, wie US-Soldaten deutsche Zivilisten in die befreiten Konzentrationslager führen. Damals wollten die Deutschen von alledem nichts gewusst haben. Uns geht es darum, dass wir heute unsere Augen nicht vor rechten Tendenzen verschließen, die es praktisch überall in Europa gibt. Damit wir nicht auch eines Tages wieder sagen: „Wir haben davon nichts gewusst.“