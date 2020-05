Tilman Barke: Schritt für Schritt in der Regionalliga etabliert

Auch wenn das kleine südniedersächsische Dorf am Rande des Harzes gerade einmal knapp an der Marke von 2.000 Einwohnern kratzt, Pöhlde ist seit eh und je als Volleyball-Hochburg bekannt. Durch eine nachhaltige Jugendarbeit kommt es auch des Öfteren vor, dass Spieler und Spielerinnen des 1. VC Pöhlde bereits in jungen Jahren den Schritt in Richtung höherklassigem Volleyball gehen können. So auch der 21-jährige Tilman Barke, der bereits seit dem Jahr 2017 für die GfL Hannover in der Regionalliga, der vierthöchsten Spielklasse aktiv ist.

Zuvor spielte der 1,93 cm große Pöhlder, den es studienbedingt in die Landeshauptstadt zog, mit Hilfe eines Zweitspielrechts nicht nur für die Herren des VCP, sondern gleichzeitig für die Oberligamannschaft des DJK Kolping Northeims. Während es für Barke, der alle Jugendabteilung des Niedersachsen-Kaders durchspielte, in der abgelaufenen Saison richtig gut lief, gestalteten sich gerade die Anfänge in Hannover alles andere als einfach. „Ich konnte in meiner ersten Saison durch anhaltende Knieprobleme so gut wie kein Spiel bestreiten und mich dementsprechend auch nicht in der Anfangsformation etablieren“, berichtet der Student der Nanotechnologie.

Im Team festgespielt

In seiner zweiten Saison konnte er sich mit weniger körperlichen Beschwerden mehr und mehr im Team fest spielen und avancierte in der Saison 2019/2020 auf der Position des Zuspielers zur Stammkraft. Die Gründe sind dabei aus seiner Sicht vor allem die körperliche Fitness: „Mir hat es besonders geholfen, dass ich verletzungsfrei geblieben bin, dadurch konnte ich viel trainieren und mich schneller an das hohe Niveau der Regionalliga gewöhnen. Hinzu kommt natürlich auch, dass ich mich in der Mannschaft einfach wohlfühle und dementsprechend frei aufspielen kann.“

Das Team besteht aus vielen jungen Spielern, gespickt mit einigen Routiniers, die bereits in der zweiten und dritten Liga gespielt haben. Als Ziel für diese Saison hatte man sich gesetzt, unter den Top drei der Liga zu landen. Schlussendlich beendeten die Hannoveraner die Spielzeit in der Regionalliga Nordwest auf dem fünften Platz, jedoch mit lediglich sechs Punkten Rückstand auf den zweiten Platz.

In Rückrunde Federn gelassen

„Anfangs schienen wir unser Ziel erreichen zu können und spielten oben mit, doch durch einige Verletzungen und jobbedingte Ausfälle haben wir gerade in der Rückrunde etwas Federn gelassen. Dazu kam noch, dass wir diese Saison im Training keinen richtigen Trainer hatten und dementsprechend die Übungen selbst anleiten mussten. Dennoch können wir mit der Saison unter den Umständen durchaus zufrieden sein“, sagt der Zuspieler zusammenfassend.

Der Pöhlder, der in seiner Jugendzeit gleich zwei Mal den renomierten Bundespokal mit dem niedersächsischen Auswahlkader gewinnen konnte, übernahm mit zwei weiteren Teamkollegen zu meist selbst die Leitung der GfL-Trainingseinheiten.

Da es aus individueller Sicht für Barke im Lauf der Spielzeit immer besser lief, kommt bei ihm gerade auch aufgrund des jungen Alters die Frage nach dem weiteren sportlichen Werdegang auf. „Natürlich hätte ich noch mal Bock, eine Liga höher zu spielen. Aber das würde ich nur tun, wenn ich auch wüsste, dass ich die Chance habe, Spielzeit zu bekommen. Der Plan für die nächsten Jahre ist vor allem, verletzungsfrei zu bleiben und Spaß am Sport zu haben, das ist für mich die Hauptsache. Dann kann man immer noch weitersehen“, sagt der diesjährige „Ammerland-MVP“.