Tennisspieler in Niedersachsen hoffen auf schnelle Entscheidung

Die Tennisspieler in Niedersachsen müssen sich noch bis mindestens zum Donnerstag gedulden, ehe sie unter wieder auf die Plätze und Anlagen zurückkehren könnten. Das hat Raik Packeiser, Präsident des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen, unterstrichen.

„Nach den Verlautbarungen der niedersächsischen Landesregierung wird mindestens bis zum 06. Mai das Tennis spielen in Niedersachsen untersagt. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir die sofortige Öffnung der Tennisanlagen zugesagt bekommen hätten. Es ist enttäuschend, dass es nicht so kommt“, erklärt Packeiser und fordert von der Landesregierung schnellstmögliche Klarheit: „Nur so können wir als Verband die Öffnung der Tennisplätze auf einer rechtlich gesicherten Grundlage konkret umsetzen.“

Vorkehrungen sind getroffen

Der TNB habe für seine Vereine alle Vorkehrungen getroffen, unterstreicht der Präsident. Organisations- und Hygienekonzepte sind erstellt und in Bremen auch bereits im bewährten Einsatz – anders als in Niedersachsen dürfen hier die Tennisanlagen unter Auflagen wieder genutzt werden. Bei dem Konzept geht es um grundsätzliche Vorgaben ebenso wie um solche, die den Spielbetrieb betreffen. Es handelt sich bei dem Konzept um Empfehlungen für Vereine auf Grundlage des aktuellen Sachstandes. Bei Änderungen in den Vorgaben und Verordnungen wird das Konzept angepasst. Zudem verweist der TNB auf seiner Homepage auf die Hygienetipps des Deutschen Olympischen Sportbunds, deren Einhaltung empfohlen wird.

„Alles was wir nach jetzigen Kenntnisstand vorbereiten können für eine Corona-konforme Wiederaufnahme des Sportbetriebs, steht bereit. Die besondere Situation, dass wir in einem Verband durch die unterschiedlichen Verordnungen in Bremen und Niedersachsen zwei verschiedene Rechtssysteme vorfinden, wird zunehmend unverständlich und nicht erträglich“, macht Packeiser die schwierige Lage deutlich. Gleichwohl gelte es, Geduld zu bewahren. „Selbstverständlich fordern wir alle Tennisspieler dazu auf, sich weiterhin an die bestehenden Regelungen in Niedersachsen zu halten“, appelliert Packeiser.

Vereine im Dialog online

Um die Tennisvereine bei der Beantwortung der viele Fragen und Unsicherheiten in der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie zu unterstützen, hat der TNB ein neues Kommunikationsmodul geschaffen: „Vereine im Dialog online“. TNB-Präsident Packeiser und TNB-Geschäftsführer Michael Wenkel werden am heutigen Montag ab 18 Uhr eine Stunde lang online bereitstehen.

Die interaktive Fragestunde wird auf den TNB-Kanälen auf Facebook und Youtube übertragen. Jeder Verein und alle Tennisspieler sind eingeladen teilzunehmen. Die Fragen können in die Kommentare geschrieben werden, sie werden dann live beantwortet.

Weitere Informationen sowie das TNB-Hygienekonzept unter www.tnb-tennis.de.