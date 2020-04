Partnerschaft für Demokratie warnt vor Falschmeldungen

Gerade in Zeiten von Corona gilt: Online-Meldungen besser einmal öfter prüfen, bevor sie geteilt werden.

Göttingen. Falschmeldungen könnten gerade in der aktuellen Situation für Betrug oder genutzt werden oder um das gesellschaftliche Miteinander zu destabilisieren.

Aktuell kursieren eine Vielzahl an Falschmeldungen, Gerüchten und auch Verschwörungstheorien über das Coronavirus. Die Verbreitung dieser falschen Informationen geschieht häufig aus Unwissenheit, vor allem in den sozialen Netzwerken. Oft wird die derzeitige krisenhafte Situation aber auch ganz bewusst genutzt, um durch Falschmeldungen finanziellen Gewinn zu erzielen oder durch die Verbreitung von Untergangsszenarien die Demokratie und die Strukturen des gesellschaftlichen Miteinanders anzugreifen und zu destabilisieren. Darauf macht die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Göttingen in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Im schlimmsten Fall führe das zu Hass auf Minderheiten oder gar dem Aufruf zu konkreten Gewalttaten. Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Göttingen und die Partnerschaft für Demokratie am Harz appellieren an die Nutzerinnen und Nutzer, die Nachrichten nicht unbedacht weiter zu verbreiten, sondern die Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Dabei helfen einschlägige Portale und viele öffentliche Medien, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Partnerschaften für Demokratie haben Informationen zu verschiedenen seriösen Quellen in einem Flyer zusammengestellt, zu finden auch www.partnerschaft-fuer-demokratiegoettingen.de.