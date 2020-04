BG Göttingen will mit dem bestmöglichen Team antreten

Die Basketball-Bundesliga beendet die laufende Saison mit einem Turnier, an dem zehn Mannschaften teilnehmen – auch die BG Göttingen zählt zu diesen zehn Clubs. „Wenn wir das machen, dann muss auch jeder mit dem möglichst besten Team antreten“, unterstrich Frank Meinertshagen, Geschäftsführer der Veilchen, nun im Podcast des BBL-Medienpartners MagentaSport.

Man habe in erster Linie für die Partner und die Fans so entschieden, hatte Meinertshagen unmittelbar nach der Entscheidung gesagt. Über den Austragungsort des Turniers im Juni soll am 4. Mai entschieden werden. Im Gespräch sind Frankfurt und auch Bonn, wobei die Telekom Baskets im Gegensatz zu den Fraport Skyliners gar nicht dabei sind.

„Haben das durchgerechnet“

BBL-Präsidiumsmitglied Meinertshagen sprach im MagentaSport-Podcast über die Beweggründe, das Turnier durchzuführen: „Wir haben das natürlich für uns durchgerechnet, und bei uns ist es definitiv so, dass es immer noch besser ist zu spielen“, sagte er. „Es ist immer noch nicht toll und gut und super. Unterm Strich wird das auch ein Verlustgeschäft bleiben höchstwahrscheinlich, aber es ist das kleinere Verlustgeschäft für uns. Mal abgesehen davon, dass uns das imagetechnisch unheimlich hilft.“

Er habe sich nicht vorstellen wollen, „dass andere spielen und wir nicht. Ich gehe zu unseren Sponsoren und bespreche mit denen, dass sie doch mal bitte auf ihre Forderungen verzichten wollen, dass wir trotzdem gerne das Geld hätten, obwohl wir bestimmte Leistungen nicht erbracht haben“, sagte der BG-Boss in Richtung der Clubs, die nicht dabei sind.

„Können keinen Spieler zwingen“

Für die Spiele, die bereits als Festival-Playoffs bezeichnet werden, müssten die Akteure „so schnell wie möglich“ zurückgeholt werden, unterstrich Meinertshagen. „Wenn sie denn auch wirklich wollen. So genau wissen wir das noch nicht“, fügte er hinzu. „Mit den ganzen ausländischen Spielern haben wir die Verträge aufgehoben, aber mit der Option, diese wieder zu aktivieren quasi, wenn wir denn weiterspielen. Aber auch das setzt voraus, dass die Spieler das wollen. Wir können keinen einzigen unserer Spieler zwingen.“

Die Behörden müssen noch grünes Licht geben und das bis spätestens zum 18. Mai, soll die Saison spätestens am 30. Juni beendet sein. „Insgesamt ist das ja eine ganz gute Mischung“, sagte Meinertshagen über die zehn Clubs, die nun die Saison zu Ende spielen. Er gehe davon aus, dass jeder Teilnehmer der möglichen Finalserie versuchen wird, das bestmögliche Team aufzubieten. „Unser Ziel zumindest ist es“, fügte er hinzu.

Saison sportlich abschließen

BG-Trainer Johan Roijakkers freut sich seinerseits darüber, dass die Spielzeit weitergehen könnte. „Wir haben eine gute Saison gehabt, die wollen wir sportlich, auf eine faire Weise abschließen“, sagt der Trainer in einem Interview auf den Online-Kanälen der BG. Den Modus findet der Veilchen-Coach sehr interessant: „Eigentlich ist jedes Spiel gleich ein Do-or-Die-Spiel, das macht es für die Zuschauer zuhause spannend anzuschauen.“

Welche Spieler letztlich für die Göttinger auf dem Feld stehen werden, weiß auch Roijakkers noch nicht. Die normalen Verträge wären im Mai ausgelaufen, neue Verträge müssen daher abgeschlossen werden. Bereits seine Zusage gegeben hat Marvin Omuvwie, Routinier Adam Waleskowski wird hingegen nicht dabei sein. Mit den anderen Akteuren laufen die Gespräche. „Das Ziel ist es, dass so viele Spieler wie möglich zurückkommen, wir wollen mit einer Mannschaft antreten, die so stark wie möglich ist. Es kann aber sein, dass auch mehrere Spieler aus den verschiedensten Gründen nicht spielen werden“, fasst Roijakkers die Lage zusammen.

Mögliche Nachverpflichtungen

Um allen Teams, die an dem Turnier teilnehmen, die Möglichkeit zu bieten, mit einem Kader in Normalgröße anzutreten, könnten Akteure nachverpflichtet werden – etwa von den Mannschaften, die auf die Saisonfortsetzung verzichtet haben. Das deutete Roijakkers nach Gesprächen mit den anderen Sportdirektoren der in der Liga weiter aktiven Teams an.

Das Bedarf auch bei den Veilchen bestehen könnte, zeichnet sich bereits ab. Denn noch ist völlig unklar, ob die drei bereits in die USA zu ihren Familien gereisten Dylan Osetkowski, Kyan Anderson und Alex Ruoff auch wirklich nach Göttingen zurückkommen. Eines der Probleme, sollten sich die US-Boys jetzt auf den Weg machen: Die Basketballer müssten zunächst in eine zweiwöchige Quarantäne, ohne zu wissen, ob im Mai tatsächlich gespielt wird. „Die Situation bei ihnen ist schwierig“, so Roijakkers.