Ex-Islamist zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt

Das erste Urteil im Abu-Walaa-Prozess ist gefallen: Das Oberlandesgericht in Celle hat den ehemaligen Hildesheimer aus dem Umfeld des Predigers, Ahmed F.Y., zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 30-Jährige als Teil eines Netzwerks die Terrormiliz Islamischer Staat unterstützt hat. Außerdem verurteilten sie ihn wegen Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Anstiftung zum Betrug in drei Fällen.

Die Bundesanwaltschaft hatte drei Jahre und neun Monate Haft gefordert; die Verteidiger eine Bewährungsstrafe beziehungsweise eine Einstellung des Verfahrens. Der Angeklagte habe bereits mehr als drei Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Weil diese sogar um 19 Tage die nun festgelegte Haftstrafe überschreitet, kann Ahmed F.Y. den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. „Mit dem Urteil haben Sie eine Chance, einen Schlussstrich zu ziehen“, gab der Vorsitzende Richter Frank Rosenow dem 30-Jährigen mit auf den Weg. Der gebürtige Kameruner nickt mehrfach. Er hatte bereits versichert, der islamistischen Szene den Rücken gekehrt zu haben.

Der Abu-Walaa-Prozess läuft seit mehr als zweieinhalb Jahren. Weil Ahmed F.Y. im Februar ein überraschendes Geständnis abgelegt hatte, wurde sein Verfahren abgetrennt. Im Falle des Hildesheimer Predigers Abu Walaa und drei seiner mutmaßlichen Helfer haben die Verteidiger weitere umfangreiche Beweisanträge angekündigt; die Angeklagten müssen sich wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS verantworten. Sie sollen junge Menschen insbesondere im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben. Gegen sie wird der Prozess wohl noch eine Weile weitergehen.

Dass für Ahmed F.Y. das langwierige Verfahren nun ein Ende hat, ist auch seinem umfassenden Geständnis zu verdanken. Er hatte im Februar im Wesentlichen eingeräumt, unter anderem zwei Ausreisewilligen Kontaktnummern im IS gegeben zu haben. Der eine, der Kronzeuge Anil O. reiste im August 2015 nach Syrien aus, um in der Terrormiliz als Mediziner zu dienen, der andere wollte sich dem IS als Kämpfer anschließen, reiste aber nie in das IS-Gebiet ein. Außerdem wollte sich Ahmed F.Y. an betrügerischen Geschäften beteiligen: Um die Ausreisen zu finanzieren, sollten die jungen Männer Handys und Tablets bestellen, die Rechnungen aber nicht bezahlen. Die Geräte übergaben sie anschließend einem der Mitangeklagten und erhielten dafür zusammen 3000 Euro. Der Senat wertete das Geständnis am Mittwoch als glaubwürdig. Richter Rosenow zollte dem ehemaligen Hildesheimer sogar Respekt dafür, sich selbst belastet und auch gegen seine früheren Weggefährten ausgesagt zu haben. Nun müsse er mit persönlichen Einschränkungen leben. Ahmed F.Y. steht unter Polizeischutz.

Der Kameruner kam im Sommer 2015 von Clausthal-Zellerfeld, wo er studierte, nach Hildesheim. Dort war er im Umfeld jener Moschee aktiv, die Ermittler als „Hotspot“ der Islamisten-Szene einstuften. Dort hat auch Abu Walaa als Chef des IS in Deutschland gepredigt. Ahmed F.Y. belastete ihn vor Gericht schwer: Der Iraker habe Ausreisewillige darin bestärkt, sich dem IS in Syrien anzuschließen und einige seiner Schüler hätten es mit Hilfe seiner Fürsprache sogar in bedeutende Positionen des IS geschafft. Jeder in der Szene habe mitbekommen, dass sich Abu Walaa für den IS positionierte. Wer in das Gebiet der Terrormiliz ausreisen wollte, habe den Prediger nicht nur wegen der Telefonnummer eines Schleusers oder einer ideologischen Bestätigung aufgesucht, sondern sah auch die Chance, sich beim IS zu profilieren.

Die Aussagen des einstigen Weggefährten decken im Wesentlichen mit den Angaben des Kronzeugen im Prozess, Anil O., und eines V-Mannes. Auch das machte der Senat in der Urteilsbegründung deutlich. Die Anklage stützt sich im Abu-Walaa-Prozess auf ihre Angaben. Das könnte darauf hindeuten, dass das Gericht auch die Vorwürfe gegen den Prediger und die anderen Angeklagten für glaubhaft hält. Wann in diesem Fall das Urteil gesprochen wird, steht allerdings noch nicht fest. Für die kommenden Verhandlungstage sind weitere Zeugen geladen. (Bericht wird aktualisiert)

A