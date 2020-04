Teilnahme eine Entscheidung für die Partner und die Fans

Göttingen. Die BG Göttingen gehört zu den zehn Mannschaften, die in einem Turnier die unterbrochene Saison in der Basketball-Bundesliga fortführen möchte.

Auf ungewöhnliche Weise möchte die Basketball-Bundesliga die derzeit unterbrochene Saison weiter fortsetzen. Zehn Teams, darunter die BG Göttingen, planen die Liga in Turnierform an einem noch zu benennenden Standort fortzuführen. Der Austragungsort soll am 4. Mai bekannt gegeben werden. Die sieben BBL-Clubs, die sich gegen eine weitere Teilnahme entschieden haben, werden in der Abschlusstabelle für die Saison 2019/2020 hinter den Teams geführt, die das Turnier bestreiten wollen. Es wird keine sportlichen Absteiger geben.

„Ich halte es für wichtig, dass wir die Saison in irgendeiner Form zu Ende spielen. Wir haben uns in erster Linie für unsere Partner und Fans so entschieden“, begründete BG-Geschäftsführer und Liga-Vizepräsident Frank Meinertshagen, warum die Veilchen bei dem Turnier dabei sein werden. Spätestens bis 18. Mai müsste nach Ligaangaben eine Entscheidung getroffen worden sein, damit eine Fortsetzung gewährleistet werden kann. Ziel ist es, die Saison bis spätestens 30. Juni abzuschließen.

Sollte die Saison fortgesetzt werden können, wird dies in jedem Fall ohne Zuschauer in den Arenen passieren. Über das genaue Prozedere für Ticket-Rückerstattungen wird es in den kommenden Tagen weitere Informationen von den Veilchen geben. Fans, die auf Rückerstattungen (Dauerkarten und Einzeltickets) verzichten wollen, können bereits jetzt ein entsprechendes Formular auf der Homepage unter www.bggoettingen.de herunterladen und ausfüllen.