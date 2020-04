TU-Stiftung verteilt „coronabedingte“ Hilfen

Die „Dionysos"-Statue von Jürgen Weber mit Mundschutz auf dem Forumsplatz der TU Braunschweig. Die Hochschulstiftung will wegen Corona finanziell in Not geratene Studierende gesondert unterstützen.

Braunschweig. Für Stipendien stehen zusätzlich 45.000 Euro bereit. Laut TU-Präsidium sollen erste Auszahlungen an in Not geratene Studierende noch im Mai erfolgen.

Die Präsidentin der Technischen Universität (TU) Braunschweig, Prof. Anke Kaysser-Pyzalla, hat in einem Gespräch mit unserer Zeitung auf die Notsituation vieler Studenten in Folge der Corona-Krise hingewiesen. So fielen nicht nur großflächig aktuell Nebenjobs in der Gastronomie oder der Industrie weg, sondern auch bei einigen die finanzielle Unterstützung durch die Eltern. Die TU-hauseigene Carolo-Wilhelmina-Stiftung hat deshalb reagiert und stellt, um die Not zu lindern, 45.000 Euro für besonders bedürftige Studenten zur Verfügung. Das Geld komme laut dem Stiftungsbevollmächtigten des Uni-Präsidiums, Henning Karsten, aus den aktuellen Erträgen des Stiftungskapitals. Darüber sollen 50 zusätzliche Stiftungsstipendien finanziert werden. Ausgezahlt werden einmalig 900 Euro.

Will helfen: TU-Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung / Bernward Comes Mit dem Geld könnten laut Uni-Präsidentin Kaysser-Pyzalla schnell und unbürokratisch Engpässe bei Mietzahlungen und Krankenkassenbeiträge beglichen sowie laufende Haushaltskosten abgemildert werden. „Ein Großteil derjenigen, die das Geld erhalten werden, werden ausländische Studierende sein. Wir wissen, dass viele von denen aktuell nicht von ihren Familien unterstützt werden können und auch keinen Anspruch auf staatliche Förderung besitzen“, erklärte Kaysser-Pyzalla. Und Stiftungsbevollmächtigter Karsten ergänzt: „Wer studiert und immatrikuliert ist, hat – außer auf Bafög und wenige Ausnahmen beim Wohngeld – keinen Anspruch auf Leistungen des Staates wie jemand, der arbeitslos gemeldet ist.“ Schon jetzt übertreffe die Zahl der Bewerber die Zahl der Stipendien bei weitem. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Bewerbungsende für Stipendiumsantrag am Dienstag Bewerbungsunterlagen können noch bis Dienstag, 28. April, bei der TU eingereicht werden. Als förderungswürdig gelten Studierende, die nachweisen könnten, dass ihnen „coronabedingt“ Einnahmen weggebrochen seien. Wer das Stipendium erhält, entscheide der Stiftungsbeirat, in dem unter anderem auch eine Vertreterin des Asta sitze. Laut Karsten wolle man noch im Mai mit den Auszahlungen beginnen. „Die Studenten brauchen das Geld jetzt und nicht in drei Monaten, wenn die Semesterferien starten“, so Karsten. Aufgrund der großen Nachfrage in der Studierendenschaft nach finanzieller Unterstützung ruft die TU Braunschweig zusätzlich zu Spenden nach dem Prinzip des „Crowdfunding“ auf. Informationen hierzu gibt es auf der Internetseite der TU. Schon jetzt sind über 9000 Euro an Spendengeldern eingegangen. Damit könnten laut Karsten weitere zehn „Corona“-Stipendien finanziert werden. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. TU-Präsidentin Kaysser-Pyzalla: Viele Studenten helfen in der Not Kaysser-Pyzalla, die zum 1. Oktober als Präsidentin an das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt wechselt, verweist auf die Hilfsbereitschaft der Studierenden an der TU. „Corona zeigt, wie solidarisch viele sind, die hier studieren. Es gibt unzählige Aktionen wie die Einkaufshilfe oder diverse Maskennäh-Aktionen. Das ist genug Motivation für uns, es ihnen gleich zu tun“, erklärte sie. Die TU Braunschweig startete, wie andere niedersächsische Hochschulen auch, am Montag ihren Notbetrieb. Die Wissensvermittlung in diesem Semester wird nach Angaben der Hochschule über digitale Plattformen gewährleistet. An der TU fallen wöchentlich etwa 2600 Stunden Vorlesungen, Übungen und Seminare an. Spendenkonto und weitere Informationen Spendenkonto der Carolo-Wilhelmina-Stiftung: IBAN

DE77 2703 2500 0000 0124 75, Bankhaus Seeliger, Stichwort „Stipendium Corona“. Die Carolo-Wilhelmina-Stiftung besitzt den Status eines gemeinnützigen Vereins und ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. An der TU Braunschweig studieren mehr als 20.000 Studenten in rund 71 Studiengängen. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei etwa 3700.