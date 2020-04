Am Eisstadion in Braunlage wird fleißig gearbeitet

Die beiden Bilder auf der Westseite des Eisstadions Braunlage sind fast verdeckt vom Gerüst, das für die Betonsanierung aufgestellt wurde. Bald verschwinden sie komplett. Sind die Arbeiten an der Fassade abgeschlossen, werden zwei neue Motive im Graffiti-Stil aufgetragen. Die Sportstätte ist derzeit dicht. Wegen der turnusgemäßen Wartung wäre sie ohnehin direkt nach Ostern geschlossen worden. Wegen der Corona-Pandemie mussten nun die Türen bereits Mitte März abgeriegelt werden.

Die Pause war geplant. Denn die Wartung der Anlage hätte sowieso sein müssen in der Zeit nach Ostern. Also völlig ungewöhnlich ist die Situation nicht. Aber anders als sonst wurde das Eisstadion schon lange vor den Feiertagen zugemacht. Eine Weisung des Landkreises erforderte das, um der Verbreitung des Corona-Virus Einhalt zu gebieten. Umgehend musste dann das Setzbügeleisen-Schießen am 14. März abgesagt werden, auch die Eishockey-Saison der Harzer Falken fand ein vorzeitiges Ende. Seitdem herrscht kein Publikumsverkehr mehr.

Nur Mitarbeiter sind im Stadion

Nur Mitarbeiter der Braunlage Tourismus Gesellschaft (BTG), sie ist Betreiberin der Sportstätte, und Mitarbeiter der beauftragten externen Firmen sind zugange. Seit Montag schaffen Betriebsleiter Dirk Becker und sein Stellvertreter Alexander Deibert im Gebäude und auf dem Gelände. Zuvor waren sie und die Kollegen zu Hause, um Überstunden abzubauen und Urlaub zu nehmen – dank Corona. Nach dem Rechten habe, so Dirk Becker, aber immer mal jemand geschaut.

85 Prozent der Wartungsmaßnahmen würden von den Stadionmitarbeitern selbst geleistet, sagt er. Malerarbeiten beispielsweise: Die lange Wand, die parallel zur Harzburger Straße steht, und die schmale sind zu streichen sowie die Wände im Treppenbereich. Reparaturen an der Bande erledigen die Stadionmitarbeiter ebenfalls. Dirk Becker und Alexander Deibert sind dieser Tage unter anderem mit dem Aufräumen des Lüftungstraktes beschäftigt.

Auch an der Eismaschine haben sie zu tun. Das Messer muss gewechselt werden und kommt zu einem Schleifer, die Hydraulikschläuche sind zu überprüfen, das Gefährt muss geölt und geschmiert, sein Schneetank gereinigt werden. Eigentlich wäre die für die Eisaufbereitungsmaschine zuständige Fachfirma da. Doch die schicke, sagt Dirk Becker, während der Corona-Krise keine Außendienstler raus.

Lautsprecher werden überprüft

Außerdem werden die Lautsprecher im Stadion überprüft – das ist die Aufgabe einer externen Firma: Verankerung und Aufhängung sind unter anderem zu kontrollieren. Immerhin hängen die Lautsprecher über Bereichen, in denen sich Menschen aufhalten.

„Was wir noch machen möchten, drei alte Türen austauschen“, so Dirk Becker. Im vergangenen Jahr waren schon drei erneuert worden, unter anderem die zum Anschnallraum. Die zu den Kabinen ist noch eine von den Ursprungstüren aus den 70er-Jahren – 1974 öffnete ja das Eisstadion.

Das Alter des Gebäudes zeigt sich auch am Baumaterial. Der Beton muss instand gesetzt werden. Abschnittsweise wird die Maßnahme vorgenommen – sie ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Diesmal ist die Westseite dran. „In vielen Bereichen kommt die Armierung durch“, so der Betriebsleiter. Was unter anderem zu tun ist: Der Bewehrungsstahl wird freigelegt, entrostet, mit Korrosionsschutz versehen, und letztlich wird die Stelle im Beton wieder aufgefüllt, reprofiliert.

Sind diese Arbeiten abgeschlossen, bekommt die Fassade an der Harzburger Straße neue Motive. Zwei Graffiti sollen es werden, sie lösen die Winter- und die Sommerlandschaft aus den 80er-Jahren ab. Und sie sollen speziell beleuchtet werden. Ende Juni will Becker die Wartungsarbeiten dort beendet haben, wo sich Gäste bewegen. Er legt dafür den Plan zugrunde, der vor der Corona-Krise aufgestellt wurde. Der sieht vor, das Eisstadion Mitte Juli zu öffnen. Doch ob der Termin zu halten sei, das sei derzeit unklar.