April 1945 – Ein britischer Kriegsberichterstatter berichtet

Es ist ein Blick von außen auf das Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland: Der britische Radiojournalist Patrick Gordon Walker reiste 1945 mit den westalliierten Truppen als Kriegsberichterstatter der BBC durch die befreiten Gebiete des Deutschen Reichs. Mit dem Mikrofon fing er O-Töne aus ein. Seine wohl bekanntesten Aufnahmen stammen aus dem befreiten KZ Bergen-Belsen. Außerdem hielt er seine Eindrücke in seinem Tagebuch fest, das er später als Buch veröffentlichte.

Noch vor seinen Aufnahmen aus Bergen-Belsen kam er am 17. April 1945 in das fünf Tage zuvor von US-Truppen eingenommene Braunschweig. Tags darauf fuhr er nach Wolfenbüttel. In den von ihm stammenden Dokumenten, welche die Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel unserer Zeitung in Auszügen zur Verfügung gestellt hat, berichtet er über befreite Häftlinge des Untersuchungsgefängnisses Rennelberg in Braunschweig und des Strafgefängnisses Wolfenbüttel. Durch die Brille des britischen Kriegsberichterstatters im Feindesland zeichnet er ein ambivalentes Bild des Kriegsendes in unserer Region: Von den schlimmen Auswirkungen der NS-Unrechtsjustiz, Rache der Opfer, Furcht der Täter, Erleichterung und Hoffnung auf einen Neuanfang.

Braunschweig

Tagebucheintrag vom 17. April 1945: „Wir gingen zum großen Gefängnis in Braunschweig. Gerade als wir ankamen, verließ eine Gruppe Häftlinge das Gelände. Sie schauten sich ungläubig um. Ein halbes Dutzend Männer und Frauen. Wir haben ihnen die Hand geschüttelt und ihnen Zigaretten gegeben. Wir fanden

Der BBC-Kriegsberichterstatter und spätere Labour-Abgeordnete Patrick Gordon auf dem Buchcover seiner veröffentlichten Tagebücher. Foto: gedenkstätte wf / Buchcover

heraus, dass zwei von ihnen etwas weiter weg wohnten. Also sagten wir ihnen, sie sollten warten, damit wir sie mitnehmen. [...] Wir begleiteten Karl Spilker, einen politischen Gefangenen, zurück nach Hause. Er war Oberkellner, 53 Jahre alt – und sah aus wie 75. Er war mit schwarzen Haaren ins Gefängnis gekommen und kam weiß wieder heraus. Während der Haft war er entsetzlich behandelt worden – man hatte ihn auf die Fußsohlen geschlagen, an den Beinen gefesselt etc. Als wir ihn nach Hause brachten, fuhren wir durch einen völlig verwüsteten Teil Braunschweigs. Spilker wurde sehr niedergeschlagen. Dann rief er plötzlich: „Mein Haus steht!“ Er sprang aus dem Auto und rief laut durch die ganze Straße: „Rot Front! Es lebe Amerika!“ (Er ist ein Kommunist.) Schnell erschienen Köpfe an den Fenstern, und es gab Begrüßungsrufe. Dann kam seine Frau herunter, und es gab ein äußerst bewegendes Wiedersehen. Einander in den Armen liegend schluchzten und murmelten sie einander zu. Für beide war es ein Delirium der Tränen. Auch der amerikanische Sergeant musste sich die Augen abwischen.

18. April 1945. Mit Princie fuhr ich im Lieferwagen zum Büro der Militärregierung in Braunschweig. Wir brachten ein halbes Dutzend ehemaliger britischer Kriegsgefangener zusammen und nahmen ihre Botschaften auf. Anschließend hielten wir eine Art kleines Symposium ab, bei dem jeder seine Erlebnisse berichtete. Wir taten dies in einem großen zerbombten und ausgebrannten Laden in einer völlig zerstörten Straße. Eine Bande guter Jungs – großspurig und selbstbewusst. Dann gingen wir zum Klint, der Straße, in der Spilker lebt. Ich brachte ihn dazu, die gestrige Szene noch einmal nachzuspielen – seine Ankunft, die Begrüßung durch seine Frau und so weiter. Es war äußerst bewegend.“

Die so entstandene historische Aufnahme von Spilker (1892-1972) konnte das Team der Gedenkstätte Wolfenbüttel ausfindig machen. In dem Tondokument, das sich Besucher der Ausstellung im Wolfenbütteler Dokumentationszentrum anhören können, improvisiert Spilker zunächst eine politische Ansprache in Walkers BBC-Mikrofon.

Obwohl er, wie Gedenkstättenleiterin Martina Staats erklärt, keiner Partei angehörte, fühlte er sich offenbar den Kommunisten nahe. Aufgewachsen in armen Verhältnissen, war er wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er hatte sich mehrfach kritisch über Hitler und die Nazis geäußert. Am 4. Juli 1944 verhaftete ihn die Gestapo. In der späteren Anklage warf man ihm vor, er habe sich „über die Kriegsaussichten des Reiches ständig im negativen Sinne ausgelassen“. Nach einer Haftstation im „Arbeitserziehungslager 21“ in Salzgitter wurde er in Braunschweig inhaftiert. Zu seinem Prozess vor dem Volksgerichtshof, der wohl mit dem Todesurteil geendet hätte, kam es wegen des Kriegsendes nicht mehr.

Gegenüber dem britischen Radiomann war es Spilker nun ein Bedürfnis, sich als befreiter politischer Gefangener zu präsentieren: „Hallo! Hallo! Rotfront! Ich bin wieder da. Rotfront!“, beginnt die Aufnahme mit dem Gruß des Roten Frontkämpferbunds, einer paramilitärischen Kampforganisation der Kommunisten in der Weimarer Republik. „Oh, ich freue mich, dass ich wieder unter Euch bin. Die Zeit der Freiheit ist gekommen. Soeben komme ich aus dem Gefängnis. Ach was ist das schön, wieder zuhause sein zu können. Es kommt jetzt eine bessere Zeit. Die Engländer und Amerikaner haben uns freundlich aus dem Gefängnis abgeholt. Jetzt wird eine bessere Zeit über Deutschland kommen. Und Ihr alle werdet Euch für Deutschland wieder einsetzen.“

Das Foto aus dem Stadtarchiv, aufgenommen nach dem Luftangriff am 15. Oktober 1944, zeigt den Blick von der Villa Gerloff am Löwenwall, heute Haus der Braunschweigischen Stiftungen, in Richtung zerstörte Innenstadt und auf das Fachwerkhaus Klint 1 (vorne links), wohin Karl Spilker 1945 heimkehrte. Foto: Stadtarchiv Braunschweig / H XVI: H II 19

Die Amerikaner würden sich bemühen, den Deutschen human entgegenzukommen, sagt Spilker in das britische Mikrofon. In weiten Teilen Deutschlands war der Krieg ja noch nicht vorbei. „Wir werden die Alten bleiben“, fährt er fort. „Und nun will ich mal sehen, wie es jetzt wird. Ich weiß nicht, wie ich hier alles beschreiben soll. Alles liegt in Trümmern, aber ich habe noch den Mut und die Hoffnung, dass alles mal wieder Sonnenschein bei uns wird, dass wieder Friede und Einigkeit in Deutschland einkehren. Es lebe Amerika! Es lebe England! Rotfront! Rotfront!”

Der Radioreporter Walker vermerkt in seinem Tagebuch, Spilker habe ihn gebeten, seinen Namen nicht im Radio zu nennen, „damit der Werwolf unsere Namen zu früh erhält“. Der „Werwolf“ war eine Untergrundorganisation der Nazis, die den Kampf hinter den feindlichen Linien mit Anschlägen und Attentaten weiterführen sollte.

„Heute morgen“, notiert Walker in sein Tagebuch, „war Spilker bei dem Mann, der ihn denunziert hat – er hat ihm den Gehstock auf dem Kopf zerbrochen und ihn uns übergeben. Er ist verhaftet worden“.

Auf einer zweiten Tonbandrolle ist das – nachgestellte aber dennoch bewegende – Wiedersehen Spilkers mit seiner Frau festgehalten: „Oh, ich hab’ mich so nach dir gesehnt“, sagt er, und nach wenigen Sekunden bricht ihm die Stimme. „Ich bin so froh, dass ich endlich wieder zu Hause bin“, schluchzt er: „Es wird ja alles wieder gut. Es war so ’ne schwere Zeit für mich.“ Wie froh er sei, seine Freunde, Bekannten, auch seine „Genossen“, wiederzusehen.

„Mammi, Mammi“, wimmert er und küsst seine Frau immer wieder. „Ich habe eine schwere Zeit durchgemacht. Die haben mich geschlagen und gepeinigt. Ich bin so froh, dass ich zu Hause bin bei dir.“ Mehrere Sekunden lang ist nur schweres Aufatmen und Seufzen zu hören. Wahrscheinlich liegen sich Spilker und seine Frau in den Armen. Dann ist auch sie zu hören: „Ich hab’ so lange auf dich gewartet“, sagt sie im fürsorglich tröstenden Ton. „Bin ich froh, dass Du wieder hier bist.“

„Mutter ist auch gestorben?“, fragt Spilker ungläubig. „Was hab’n wir bloß für Elend durchgemacht! Was hab’n wir bloß für Kummer erlitten!“ Während seine Frau ihm im Hintergrund der Aufnahme weiter sanft zuredet, sagt er, um Fassung bemüht: „Jetzt wird alles wieder gut, nicht? Wir wollen zusammenhalten, bis uns erst der Tod wieder scheidet“, und drückt ihr einen weiteren Kuss auf.

Kurz nach der Befreiung trat Spilker nach Angaben der Gedenkstätte Wolfenbüttel kurzzeitig in den Polizeidienst ein, um sich an der Verfolgung von NS-Tätern zu beteiligen. Aufgrund seiner Vorstrafen erhielt er auch später weder eine Anerkennung als politisch Verfolgter noch eine Haftentschädigung. 1974 starb er mit 82 Jahren.

Wolfenbüttel

Am 18. April fuhr Walker weiter nach Wolfenbüttel. Im Tagebuch notierte er: „Hier befindet sich das Hauptgefängnis. Es besteht aus drei Hauptgebäuden. Eines hat ein hübsches Portal aus dem 15. Jahrhundert. Im Innenhof blühen Apfelbäume.“ Doch Walkers idyllischer erster Eindruck wich schnell dem Erschrecken. Mit rund 1500 in- und ausländischen Gefangenen war das Gefängnis massiv überfüllt. Die Männer waren unterernährt, krank und wurden nur unzureichend medizinisch behandelt. Einige Monate später gab der Anstaltsarzt Dr. Walter Kalthöner über die Lage im April zu Protokoll: „Die meisten Gefangenen waren halb verhungert, alle waren völlig verlaust und verfloht. Ich stellte über 60 Fälle von Lungentuberkulose fest, außerdem gab es einige hundert Ruhrkranke.“ Über 200 Häftlinge waren seit Januar 1945 an Entkräftung gestorben.

Als Walker eintraf, sieben Tage nach der Befreiung, konnten sich die Insassen, soweit ihnen möglich, frei auf dem Gelände bewegen. Viele trugen die Schlüssel zu ihren eigenen Zellen bei sich. Walker schrieb: „Ich fand deutsche politische Gefangene und ausländische Gefangene ungezwungen vor. Die Häftlingen haben das Lager übernommen, als die Wachen sich davonmachten. Etwa 100 Kriminelle sind entlaufen. Ich sprach mit einem englischen Hauptmann, der jetzt mit der Hilfe von einigen entlassenen britischen Kriegsgefangenen verantwortlich ist. Er hofft, bald etwa 50 Männer pro Tag freilassen zu können. Einige sterben immer noch an Schwäche und Hunger.“

„Wir wurden von ein paar jungen Franzosen herumgeführt. Zuerst sahen wir die Guillotine. [...] Der Ort der Hinrichtungen ist ein länglicher Raum, zweigeteilt durch einen schwarzen Vorhang. Davor stand der Gefangene dem Richter gegenüber. Das Urteil wurde ihm dort noch einmal verkündet, dann wurde er sofort vom Henker ergriffen, durch den Vorhang gezerrt und ihm innerhalb einer Minute der Kopf abgetrennt. Neben der Guillotine stehen grob gearbeitete schmale, offene Särge mit Sägemehl darin. Sie wurden immer und immer wieder verwendet. Am Richtertisch haben die Häftlinge jetzt ein einfaches Denkmal errichtet. Darauf steht: Gedenket der Hingerichteten. In viereinhalb Jahren über 550 Menschen. Ruhet sanft.“

„Wir sahen auch die Stahlstangen, mit denen Gefangene geschlagen wurden (ich nahm eine mit), und alle möglichen Arten Handschellen, Fesseln etc. Ich nahm ein Paar Handschellen mit hineingefrästen Zähnen mit, die den Träger in die Handgelenke beißen. Ich nahm auch einen Galgenstrick mit – einen, der erwürgt, statt das Genick zu brechen. Aufgehängt wurden hier allerdings nur wenige.

Wir sprachen mit sehr vielen Gefangenen, deutschen und ausländischen, darunter mehrere französische Jungen von etwa 18 Jahren, die zu 10 Jahren Haft verurteilt worden waren. Wir besuchten eine Zelle, in der ein Pole auf einem Feldbett und ein Tscheche auf dem Boden lagen, beide in schmutzige Decken gehüllt. Beide sahen unglaublich schwach aus. Ich sprach mit dem Tschechen auf Deutsch – er ergriff, streichelte meine Hand und hielt sie mehrere Minuten lang. „Sie müssen jetzt wieder stark werden. Sie sind frei.“ „Ja, ja, ich werde leben. Es ist meine Pflicht“, sagte er und ballte die Faust. „Sie werden bald in ein Krankenhaus gebracht.“ Er: „Ich habe von Krankenhäusern und Rot-Kreuz-Schwestern geträumt.“ Ich: „Beneš ist in der Tschechoslowakei, und Ihr Land ist fast frei.“ Er: „Ich bin glücklich.“

Befreite Gefangene des Strafgefängnisses Wolfenbüttel. „Einige sterben immer noch an Schwäche und Hunger“, erfuhr der Radiojournalist Patrick Gordon Walker hier bei seinem Besuch am 18. April 1945. Foto: Tom Goodkind

Ich wurde zu dem Polen gerufen. Seine Bettwäsche wurde zurückgezogen, um seinen Rücken und seine Beine freizulegen – ich war noch nie so schockiert. Beine wie ein kleines verkrüppeltes Kind, Oberschenkel kaum größer als mein Handgelenk. Es sah aus, als wären seine Knochen geschrumpft. Sein Rücken war jämmerlich dünn und mit Wunden übersät. Der Pole, ein Mann in den Zwanzigern, stöhnte vor Schmerz. „Früher war ich so stark wie Sie. Sehen Sie mich an: Ich bin nur noch ein Knochen.“ Er hob die Arme, sah sie an und weinte.

Jetzt rief mich der Tscheche zurück zu sich. Auch er warf seine Decke zurück und zeigte mir seinen dünnen, verschrumpelten Körper, der in einen zerknitterten blauen Anzug gekleidet war. Seine Oberschenkel waren etwa so groß wie ein Unterarm.

Dann überquerten wir den Gang und betraten eine Zelle. In ihr fanden wir einen alten kleinen Mann – ein Auge blau geschwollen, das andere völlig blutunterlaufen, leuchtend rot. Er zuckte vor Schmerzen zusammen, als er sich bewegte. Seine Zellentür war die einzige, die ich verschlossen sah. Bei seinem Verhör waren folgende Fakten ans Licht gekommen: Es handelte sich um Heinrich Bode, 66 Jahre alt, Ortsgruppenleiter. Er hatte sich 1906 der Völkischen Bewegung angeschlossen. 1922 war er der NSDAP beigetreten. Er hatte das goldene Parteiabzeichen.

Er scheint im Leben nur sehr wenig herumgekommen zu sein. Er ist in der Parteihierarchie nie besonders hoch aufgestiegen. Er sagte, er sei ein ehrenwerter Nationalsozialist, wisse aber nicht, was in den KZs geschehen sei. Zwei Wochen zuvor hatte er sich Gift besorgt. Warum? „Natürlich würde man mich als Ortsgruppenleiter verhaften. Und in meinem Alter wollte ich nicht mehr die Runde durch Konzentrationslager machen.“

Was dann passiert sei? „Zwei amerikanische Offiziere kamen, um mich zu verhaften. Ich nahm das Gift – aber ein Arzt rettete mir das Leben. Dann wurde ich hierher gebracht. Ich wurde eingesperrt. In dieser Nacht schlugen mich ein Holländer und ein Deutscher, ein krimineller Gefangener, schrecklich zusammen.“ Seine Lippen zuckten, er weinte fast.

Ich zeigte ihm die Folter-Handschellen, die ich im Gefängnis gefunden hatte. Wir fragten ihn, ob er wisse, wie die Menschen in den Konzentrationslagern behandelt worden seien. Er bat uns, seiner Frau und seinem blinden Sohn zu sagen, wo er sei. Hat die Gestapo jemals den Angehörigen der Menschen, die sie verhaftet hat, gesagt, wo diese sich aufhalten?“