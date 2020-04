Alles doppelt und gegenüber: Architektur gegen Ansteckungen

Bei Hygiene und Infektionsschutz denken dieser Tage wohl die meisten Menschen an Kontaktsperren, Mundschutze, Desinfektionsmittel, vielleicht auch an Toilettenpapier. Aber an Architektur? Wolfgang Sunder erklärt, warum er und seine Architektenkollegen durchaus einen wichtigen Beitrag zu diesem Thema zu leisten haben: „Das Verhalten von Personen ist ja nur das eine“, sagt der Bauexperte vom TU-Institut für Industriebau und Konstruktives Entwerfen im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber statt findet es letztlich in Räumen. Mit ihrer Größe, ihrer Form, ihrer Anordnung, ihren Lichtverhältnissen, den Materialien und der Gestaltung geben sie die Bedingungen vor. Damit schaffen wir Planer den Rahmen für alles, was darin passiert.“

Im Forschungsprojekt „Karmin“ – die Abkürzung steht für „Krankenhaus, Architektur, Mikrobiom und Infektion“ – haben Sunder und seine Architektenkollegen von der TU zusammen mit Partnern ein neues Krankenzimmer entwickelt, das die Gefahr durch Ansteckungen, soweit irgend möglich, verringern soll. Einen Prototyp des Krankenhauszimmers haben die „Karmin“-Partner bereits gebaut. Eigentlich wollten sie ihn Ende März der Öffentlichkeit präsentieren, doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt steht die große Box mit dem Krankenzimmer in einer Halle der Firma Röhl im unterfränkischen Waldbüttelbrunn, dem Industriepartner von „Karmin“. Alles ist doppelt angelegt Einen Eindruck vom „infektionspräventiven Patientenzimmer“ erhält man vorerst nur von Fotos. Die zeigen Innenaufnahmen eines hellen Raums mit großer Fensterfront. Auf den ersten Blick fällt auf: der Raum ist komplett spiegelsymmetrisch angelegt. Alles ist doppelt vorhanden. Sunder erklärt: „Wir haben uns bewusst für ein Zweibettzimmer entschieden, weil es uns darauf ankam, möglichst nah an der Wirklichkeit zu arbeiten.“ Tatsächlich stehen nur rund fünf Prozent der Krankenbetten auf den Normalstationen deutscher Krankenhäuser in Einzelzimmern. Längere Wege und gut sichtbare Desinfektionsmittelspender TU-Architekt Dr. Wolfgang Sunder ist Spezialist für Gesundheitsbau. Foto: Privat / Sunder Anders als oft üblich stehen die Patientenbetten im neuentwickelten Zimmer nicht nebeneinander, sondern gegenüber. „Auch hierbei war unser Ziel, Infektionen unter Kontrolle zu halten, entscheidend“, sagt Sunder. Bei der parallelen Anordnung komme es im Krankenhausalltag oft vor, dass sich Mediziner oder Pflegekräfte, während sie sich um einen Patienten kümmerten, zu dem anderen umdrehten: eine mögliche Quelle für Übertragungen von Krankheitserregern von einem Patienten zum anderen. Dieses Risiko wollen die Architekten vermeiden. „Wenn sich die Betten, wie bei uns, gegenüberstehen, ist der Weg dazwischen länger“, so Sunder. „Das schafft Raum für Reflexion. Das Personal hat Gelegenheit, ans desinfizieren der Hände zu denken.“ Auch die vier gut sichtbar angebrachten Desinfektionsmittelspender tragen nach seiner Überzeugung dazu bei. „Sichtbarkeit ist ein großes Thema, dem wir uns gewidmet haben“, ergänzt er. „Indem wir die wichtigen Gegenstände am richtigen Ort anordnen, tragen wir zu hygienischeren Abläufen bei.“ Aber nicht nur die Betten sind gegenüber angeordnet. Gleiches gilt für die zwei Nasszellen – mit je einer Toilette und Dusche pro Patient. Doppelt vorhanden ist auch der kleine Pflegebereich mit Arbeitsfläche und Schrank für Pflegemittel – bis hin zum Mülleimer. Die Dopplung dient dem Zweck, Überschneidungen und Berührungspunkte zwischen Patienten so gering wie möglich zu halten. 10.000 Menschen pro Jahr sterben an Krankenhauskeimen Auch wenn die Dopplung zunächst einen Mehraufwand bedeutet, glaubt Sunder, dass sich dieser letztlich rechnet. Zum einen für die Patienten, deren Ansteckungsrisiko sinke. Laut dem Robert Koch-Institut leiden in Deutschland pro Jahr rund eine halbe Million Patienten an den sogenannten Krankenhaus-Infektionen. Zwischen 10.000 und 20.000 Betroffene hierzulande sterben sogar daran. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung liegt Deutschland damit laut RKI über dem europäischen Schnitt. Aber auch wirtschaftlich glaubt Sunder an einen Nutzen: „Ich bin überzeugt, dass unsere Vorschläge helfen können, Kosten im Gesundheitssystem zu reduzieren.“ Premiere soll im Oktober nachgeholt werden Wie soll es nun weitergehen mit dem neuentwickelten Krankenzimmer, nachdem die Premiere coronabedingt geplatzt ist? Im Oktober 2020 soll der „Demonstrator“, so nennen die Forscher ihren Prototypen, auf dem „World Health Summit“, einer jährlichen internationalen Fachkonferenz in Berlin, dem Publikum vorgestellt werden. Anschließend soll er mehrere Wochen lang auf dem Campus der Charité – ebenfalls einer der „Karmin“-Projektpartner – ausgestellt werden. „Das nutzen wir als Gelegenheit, weiteres Feedback von Medizinern, Studenten und Fachleuten einzuholen“, so Sunder. Ein eigener kleiner Pflegebereich für jeden einzelnen Patienten mit Arbeitsfläche und Pflegebedarfsschrank soll Überschneidungen und Infektionsrisiken gering halten. Foto: TOM BAUER / IIKE Auch über die Beleuchtung im Krankenzimmer haben sich die Gesundheitsbau-Architekten intensiv Gedanken gemacht. „Ärzte bei der Visite brauchen andere Lichtverhältnisse als die Reinigungskräfte.“ Auch eine passgenaue Beleuchtung trage so letztlich zur Hygiene und zum Infektionsschutz bei. Aber auch das Wohlbefinden der Patienten zähle, so Sunder. „Je nach Jahreszeit oder Tageszeit braucht es dafür unterschiedliche Lichtverhältnisse.“ Den Patienten bevormunden will er dabei aber keineswegs. Für den Fall, dass ein Patient zwischendurch einmal genug haben sollte von perfekter Beleuchtung, gebe es auch eine smarte Lösung: den guten alten Aus-Schalter.