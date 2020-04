Der NFV-Kreis plant für den Mai eine eFootball-Kreisliga

Osterode. Mit dem Pilotprojekt für Konsolen-Kicker soll in der coronabedingt fußballfreien Zeit für Abwechslung gesorgt werden. 16 Vereine können teilnehmen.

Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode plant zur Überbrückung der derzeitigen coronabedingten fußballfreien Zeit ein Pilotprojekt. Im Mai soll zum ersten Mal eine eFootball-Kreisliga ausgetragen werden. Das teilte jetzt Michael Stork, eFootball-Beauftragter des NFV-Kreises, mit.

Dass der Konsolen-Kick nicht den echten Fußball ersetzen kann, ist Stork bewusst. Doch er darum geht es ihm letztlich auch nicht: „Auch wenn es nicht genau der von uns geliebte Fußball ist, so hat es doch etwas mit Fußball zu tun. Ich möchte eine kleine Perspektive schaffen und ich will mit dem Projekt im Mai 2020 in Zeiten, die von negativen Schlagzeilen bestimmt sind, ein positives Zeichen setzen.“

Durch die Erschaffung eines Wettbewerbs, in dem man sich sportlich misst, hofft Stork, ein Signal auszusenden: „Ich glaube, dass hierdurch der Kontakt zwischen Verein und seinem Spieler gestärkt werden kann.“ Die beteiligten Vereine könnten zudem ihre Sponsoring-Partner einbinden, etwa durch einen Live-Stream, und so in der aktuellen Zeit einen kleinen Gegenwert schaffen, schlägt Stork vor und steht den Clubs bei der Umsetzung gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Startschuss am 9. Mai

Der Startschuss für die eFootball-Kreisliga ist für den 9. Mai angesetzt, der letzte Spieltag soll am 31. Mai ausgetragen werden. Zunächst wird mit 16 teilnehmenden Vereinen und dem Modus Jeder-gegen-Jeden geplant, so dass jedes Team 15 Spiele zu absolvieren hat.

Jede Mannschaft besteht aus zwei Einzelspielern. Wie schon bei der im November erfolgreich ausgetragenen eFootball-Kreismeisterschaft gilt dabei die Regel, dass mindestens ein Spieler ein aktives Spielrecht für den teilnehmenden Verein haben muss. Die Vereine können auch mehr Spieler pro Team melden, allerdings müssen am Ende der Saison alle eingesetzten Spieler mindestens fünf Einzelspiele absolviert haben. Alle Spieler müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Gespielt werden wie auch in der eFootball-Oberliga, dem Pilotprojekt des NFV, jeweils zwei Einzelpartien, deren Ergebnis anschließend zum Gesamtergebnis addiert werden. Ein Spieler darf dabei nicht beide Einzelpartien bestreiten.

Ausgetragen werden die Begegnungen auf der PlayStation 4, gespielt wird FIFA 20. Benötigt wird zudem eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft und eine Internetverbindung. Um Chancengleichheit herzustellen, wird im 85er-Modus gespielt, das Team ist frei wählbar. Eine Halbzeit beträgt sechs Minuten, als Spielschwierigkeit ist „Legende“ vorgegeben.

Bitte an die Verein

Anmeldungen für die erste eFootball-Kreisliga sind über die Vereine bis zum 28. April möglich. Sollten sich mehr Teams anmelden, als Startplätze vorhanden sind, werden die Plätze unter allen gemeldeten Teams verlost.

„Abschließend habe ich noch einen Wunsch“, wendet sich Stork an die Vereine im NFV-Kreis. „Bitte sagen Sie Ihre Teilnahme an diesem Pilotprojekt nicht leichtfertig ab. Ich glaube, dass wir gemeinsam ein starkes Zeichen aus dem Kreis Göttingen-Osterode senden können.“

Weitere Infos bei Michael Stork, E-Mail: michael.stork@nfv.evpost.de.