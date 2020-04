Vereine der Regionalliga Nordost wollen die Saison fortführen

Ob mit oder ohne Zuschauer: Im Albert-Kuntz-Sportpark in Nordhausen soll bald wieder der Ball rollen.

Die Vereine der Fußball-Regionalliga Nordost haben sich in einer Videokonferenz für die Fortsetzung der aktuellen Saison ausgesprochen. „Die Mehrheit ist darum bestrebt, den sportlichen Wettbewerb fortzuführen, allerdings nur unter der Zielsetzung, die Meisterschaft zeitnah, nach Möglichkeit bis zum 30. Juni, zu beenden. Eine Fortführung der Saison mit Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit sei für eine Mehrzahl der Vereine schwer zu realisieren“, heißt es in der Presseveröffentlichung des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV).

Bei einer möglichen Fortsetzung des Spielbetriebs zieht es der NOFV mit Unterstützung des MDR und RBB in Erwägung, den Vereinen Liveübertragungen in Form von Livestreams aller Spiele der Regionalliga Nordost zu ermöglichen. „So hätten die Fans die Gelegenheit, die Spiele live auf der Homepage ihres Vereins zu erleben. Für die Vereine könnten dadurch weitere Einnahmequellen generiert werden“, heißt es in der Mitteilung des Verbands.

Umsetzung und Termine offen

Wie genauso dieses Vorhaben realisiert werden könnte, genauso wie auch ein frühestmöglicher Termin für den Wiederbeginn der Liga, blieb in der Konferenz jedoch offen – zumal auch den Bestimmungen der Bundesregierung mit Blick auf Großveranstaltungen Folge zu leisten ist, sollten Zuschauer doch zugelassen werden.

Als großer Erfolg erweist sich beim FSV Wacker 90 Nordhausen weiterhin die sogenannte „Wacker-Aktie“. Das bundesweite Interesse an der Hilfsaktion für den Verein ist weiterhin ungebrochen, es liegen inzwischen Bestellungen im Wert von 7.500 Euro vor. Für Uwe Rollfinke, Mitglied des Wacker-Präsidiums, war die Initiative auch ein Versuch zu zeigen, wie stark der Zusammenhalt unserer Fans, Besucher und Sponsoren mit unserem Sportverein sei. „Es ist eben dieser Zusammenhalt, der das blau-weiße Wackerherz auch während der Corona-Krise weiterschlagen lässt“, dankt Rollfinke allen Unterstützern.

Weitere Informationen zur Wacker-Aktie unter www.wacker90.de/verein/wacker-aktie.