Wenn Dorster mit Färingern im Budapester VIP-Bereich landen

Es ist der 10. Oktober 2017, am letzten Spieltag der WM-Qualifikation besiegt Ungarn vor heimischer Kulisse in Budapest die Färöer Inseln durch ein spätes Tor von Daniel Böde mit 1:0. Ein Spiel von rein statistischem Wert, das in den Geschichtsbüchern allenfalls eine Randnotiz bildet – beide Teams...