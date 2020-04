Wenn der Ball beim FSV Wacker 90 Nordhausen in der Regionalliga Nordost wieder rollt, dann sollen im Albert-Kuntz-Sportpark auch Zuschauer dabei sein.

Wacker pausiert weiter, der NOFV will keine Geisterspiele

So wie bei allen anderen Fußballvereinen ist auch der FSV Wacker 90 Nordhausen derzeit zum Zuschauen verurteilt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost bis auf weiteres ausgesetzt. Sollte wieder gespielt werden können, so wird dies mindestens 14 Tage im Voraus durch den Verband mitgeteilt, unterstreicht der NOFV.

Geisterspielen, wie sie möglicherweise in der Bundesliga ausgetragen werden könnten, hat der NOFV-Präsident Erwin Bugar eine klare Absage erteilt. „Keiner will unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Saison beenden, das ist eine klare Aussage der Vereine“, sagte Bugar gegenüber dem MDR.

Der NOFV-Präsident hofft aber, die Saison beenden zu können, notfalls auch über den 30. Juni hinaus – so wie es durch die angepassten Durchführungsbestimmungen des DFB möglich wäre. „Es sind noch neun Spiele in der Regionalliga. Es wäre super, wenn wir das noch hinbekommen könnten“, so Bugar.