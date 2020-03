„Gemeinsam alleine laufen“ – Hattorfer sind auf Kilometerjagd

Manchmal braucht es in schwierigen Zeiten nur eine gute Idee, um für Freude und Schwung zu sorgen. Genau so eine Idee hatte Bernd Riechel vom TV Germania Hattorf und sorgt damit für eine Menge Bewegung.

Der passionierte Laufsportler vermisste die aufgrund der Corona-Krise nicht mehr möglichen Aktivitäten mit der TVG-Laufgruppe – den gemeinsamen Sport genauso wie den sozialen Austausch. Am vergangenen Wochenende kam ihm dann der passende Einfall: Auch wenn man nicht mehr zusammen laufen könne, „gemeinsam alleine laufen“ war immer noch möglich.

Ein echter Selbstläufer

In der WhatsApp-Gruppe der Hattorfer Läufer stellte er die Idee vor. Egal, ob beim Laufen, Walken, Wandern oder Radfahren, jeder sollte fortan seine erreichten Kilometer posten. Ziel war es, gemeinsam 1.111 Kilometer zurückzulegen. „Das hat sich ganz schnell zu einem echten Selbstläufer entwickelt. Alle sind motiviert unterwegs, sammeln Kilometer und man tauscht sich aus“, berichtet Reinhard Meyer, beim TVG für die Pressearbeit der Laufsportler zuständig. „Am Donnerstag hatten wir schon rund 800 Kilometer zusammen“, erzählt Meyer stolz.

Ob der 19. Oderpark-Seelauf wie geplant am 20. Mai, traditionell am Tag vor Himmelfahrt, stattfindet, verlegt wird oder in diesem Jahr ausfällt, steht noch nicht fest. Bis Ostern will man beim TVG eine Entscheidung treffen.

