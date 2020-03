BG Göttingen trifft am Samstag auf die Hamburg Towers

Die BG Göttingen steht vor einer schweren Aufgabe. Zwar gastiert am Samstag ab 20.30 Uhr der Tabellenletzte der Basketball-Bundesliga beim Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers in der Sparkassen-Arena, doch die Hamburg Towers sind alles andere als ein leichter Gegner. Schon im Hinspiel hatte der Aufsteiger gezeigt, dass er nicht so leicht zu besiegen ist. Zudem gehen die Gastgeber personell geschwächt in die Partie.

Beim ersten Aufeinandertreffen an der Elbe setzten sich die Göttinger mit 93:87 durch, allerdings mit einem Nervenkitzel behaftet. Nachdem die Veilchen zur Pause bereits 61:34 geführt hatten, kamen die Hanseaten noch einmal heran und drehten die Partie fast. „Hamburg macht viele Dinge richtig gut. Meistens verlieren sie die Spiele erst zum Ende des letzten Viertels oder in der Verlängerung“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Ich glaube, dass sie nur diesen einen entscheidenden Klick brauchen, dann werden sie auch mehr Spiele gewinnen.“

Änderungen im Towers-Kader

Der aktuelle Hamburger Kader hat sich seit dem Hinspiel stark verändert. Neben dem mexikanischen Guard Jorge Gutierrez, der gegen die Veilchen sein Debüt für die Towers gab, kamen seit November noch Michael Carrera, Bodgan Radosavljevic und Demarcus Holland hinzu, während Marshawn Powell den Klub verließ. „Gutierrez kennt die Liga nun besser, als im Hinspiel gegen uns. Radosavljevic ist fast schon ein Liga-Veteran, Carrera kennt die Liga aus Bamberg – sie bringen viel Erfahrung und Qualität mit“, erklärt van der Zweep. Center Radosavljevic ist momentan auch bester Hamburger Punktesammler (16,2 Zähler), gefolgt von Gutierrez (14,9). Ebenfalls zweistellig punkten der Niederländer Yannick Franke (13,0), Routinier Heiko Schaffartzik (12,1) und Carrera (11,5).

Die Neuzugänge sind auch in anderen Kategorien eine wichtige Verstärkung: Guiterrez gibt die meisten direkten Korbvorlagen (5,5 Assists), Holland (5,3 Rebounds) und Carrera (5,1 Rebounds) agieren stark unter den Körben. Dass die Mannschaft von Tower-Headcoach Mike Taylor dennoch erst drei Partien gewann, liegt auch an Verletzungssorgen. Am vergangenen Wochenende mussten bei der knappen 91:92-Verlängerungs-Niederlage gegen die Merlins Crailsheim Schaffartzik (Wade), Prince Ibeh (Handgelenk) und Ex-Veilchen Malik Müller (Fußgelenk) verletzt pausieren.

Towers ziehen viele Freiwürfe

Zudem weisen die Hanseaten die schlechteste Dreier-Quote aller BBL-Teams auf (nur rund 30 Prozent) und die meisten Ballverluste (16,3). Spitze ist Hamburg bei den Freiwürfen: Fast 27 Mal darf die Taylor-Truppe pro Spiel an die Freiwurflinie gehen. „Sie spielen ein hohes Tempo und haben viele Spieler, die den Korb attackieren können“, erklärt van der Zweep.

Für die Veilchen wird es aber nicht nur darum gehen, den Zug der Gäste zum Korb zu stoppen, sondern auch die eigenen Ausfälle zu kompensieren. Center Dylan Osewtkowski wird zuschauen müssen, er bekam von der BBL nach einem unabsichtlichen Ellbogenschlag beim Kampf um den Rebound im Derby in Braunschweig ein Spiel Sperre aufgebrummt. Allrounder Alex Ruoff laboriert an einer Grippe.

Tickets gibt es noch am Samstag ab 19 Uhr an der Arena-Kasse.