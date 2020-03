Die Setzbügeleisen flitzen über das Braunlager Eis

Die SG Treppenterrier Bockenem und die Braunlage Tourismus Marketing GmbH laden am 14. März zur 24. Offenen Deutschen Meisterschaft im Setzbügeleisen-Eisschießen in die Eissporthalle in Braunlage ein. Die SG nimmt seit mehr als 20 Jahren an der Meisterschaft teil, inzwischen sind die Terrier seit neun Jahren Ausrichter der Veranstaltung. Startberechtigt sind Damen und Herren sowie Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren. Es wird getrennt gewertet. Die Meisterschaft ist offen für alle Interessierten – jeder kann mitmachen: Firmen, Vereine, Feuerwehren, Gruppen, Familien oder Einzelpersonen.

Es findet zuerst eine Qualifikation statt. Jeder Teilnehmer tritt in der Einzelwertung an und zusätzlich gibt es eine Mannschaftswertung, bei der sich drei Teilnehmer als Gruppe zusammenschließen können. Im Anschluss an die Qualifikation startet sofort die Finalrunde, wo es um den Titel Deutscher Meister im Setzbügeleisen-Eisschießen gehen wird. Bügeleisen werden gestellt, es können aber auch eigene mitgebracht werden. Neulinge werden eingewiesen und im Vorfeld findet ein Training statt. „Also keine Angst: Es sind sogar schon Neulinge auf dem Treppchen gelandet“, versichern die Veranstalter.

Beginn ist am 14. März um 10 Uhr mit dem Training auf allen Bahnen, ab 11 Uhr startet dann die Qualifikation. Die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft beginnt gegen 14 Uhr. Das Startgeld für Erwachsene beträgt acht Euro, für die Jugend 4,50 Euro.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.treppenterrier-bockenem.de.