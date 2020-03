Am 22. März wird wieder um den Herzberger Juessee gelaufen

Der Herzberger Juesseelauf zählt zu einer der traditionsreichsten Sportveranstaltungen im Altkreis Osterode. Am Sonntag, 22. März, lädt der MTV Herzberg zum bereits 47. Mal zu dem sportlichen Wettstreit rund um Juessee im Herzen der Welfenstadt ein. Wie schon bei den vergangenen Auflagen hoffen die Verantwortlichen auch diesmal wieder auf eine gute Beteiligung – vielleicht können sogar noch die Zahlen des Vorjahres gesteigert werden. Im Frühjahr 2019 waren mehr als 440 Teilnehmer an den Start gegangen und hatten für einen Rekord gesorgt.

Im Mittelpunkt steht natürlich auch in diesem Jahr die traditionelle Juesseerunde, die etwas mehr als einen Kilometer lang ist. Ab dem späten Vormittag wird auf den Wegen rund um das Gewässer reges Treiben herrschen. Start und Ziel sind wie in den Vorjahren am Skaterplatz mit direktem Zugang aus der Innenstadt. Angeboten werden insgesamt neun Läufe mit unterschiedlicher Länge für die verschiedenen Altersklassen.

Walker machen den Auftakt

Den Auftakt machen um 11 Uhr die Nordic Walker, die auf ihre 7,5 km lange Strecke gehen. Ab dem 18. Lebensjahr kann die Teilnahme dabei auch für das Sportabzeichen gewertet werden. Anschließend geht es Schlag auf Schlag weiter, denn es folgen die beiden Langstrecken.

Um 11.05 Uhr fällt der Startschuss für den 10 km-Lauf. Startberechtigt sind alle Sportler ab dem Jahrgang 2003 und älter. Direkt im Anschluss gehen auch die Teilnehmer des 5,2 km-Laufs, bei dem vier Juesseerunden zu absolvieren sind, auf die Strecke. Hier dürfen Sportler ab dem Jahrgang 2007 teilnehmen.

Etliche Läufe für den Nachwuchs

Ab 12.30 Uhr folgen dann die verschiedenen Läufe für die Nachwuchs, bei denen mit Ausnahme des Bambini-Laufs jeweils eine Juesseerunde zu absolvieren ist. Als erstes sind die Jungen der Altersklasse U10 an der Reihe. Um 12.45 Uhr starten die etwas älteren Jungen der U12. Um 12.50 Uhr zeigen die Jüngsten in der U8 ihr Können, der Bambini-Lauf ist 400 Meter lang. Eine Teilnahme ist ab dem vollendeten dritten Lebensjahr möglich.

Weiter geht es um 13 Uhr mit den U10-Mädchen, eine Viertelstunde später sind die Mädchen der U12 an der Reihe. Den Abschluss bildet um 13.30 Uhr der Lauf der Jugend, hier dürfen die Jahrgänge 2008 bis 2001 an den Start gehen.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder eine Schulwertung: Die Schule mit den meisten Läufern (außer Bambini) im Verhältnis zur Schulgröße erhält einen Pokal und einen Geldpreis. Als besonderer Anreiz entfällt für Schulen und Kindergärten bei der Anmeldung das Startgeld.

Anmeldungen und weitere Infos unter www.mtv-herzberg.de/juesseelauf.