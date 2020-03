Wenn Wölfi kommt, sind alle Mädchen Fans des VfL Wolfsburg

Wolfsburg. E-Mädchen des FC Merkur Hattorf verbringen einen spannenden Tag beim Partnerverein in Wolfsburg – inklusive Maskottchenbesuch und Stadionführung.

Die E-Juniorinnen des FC Merkur Hattorf haben einen spannenden Tag beim Partnerverein VfL Wolfsburg verbracht. Im Rahmen des Partnerschaftsprogramms „Anstoß VfL“, das einen besonderen Fokus darauf legt, den Mädchen- und Frauenfußball zu fördern, plante Merkur-Trainer Mario Harenberg gemeinsam mit dem Team des VfL den Tag.

Nach reibungsloser Anfahrt startete man gemeinsam mit den Mädchenmannschaften des JFV Rosdorf, des JFV West und des Bovender SV zunächst in ein kleines Turnier im Wolfsburger Hygiapark. Das Hauptaugenmerk sollte bei diesem Turnier aber nicht auf Punkten und Toren liegen, sondern darauf, dass alle vier Mannschaften mit Spaß und Freude zu Werke gingen, Fairplay lebten und den Fußball als das verbindende, gemeinsame Hobby begriffen. Das funktionierte hervorragend, da alle Teams locker und ohne übertriebene Verbissenheit ihre Spiele bestritten. Den Abschluss bildete ein kurzes Spiel der Kinder – aus allen vier Vereinen gemischt – gegen ihre Trainer und Eltern.

Wölfi überreicht Fan-Schals

Dann folgte ein echtes Highlight, denn nachdem sich alle bereit erklärt hatten, zumindest für einen Tag Wolfsburg-Fan zu sein und gut 40 Kinderstimmen lautstark VfL-Schlachtrufe zum Besten gaben, erschien VfL-Maskottchen Wölfi zur Siegerehrung und überreichte jeder Spielerin einen Fan-Schal. Neben den Vereinsfarben Grün-Weiß waren auch die Schals in Pink mit Glitzer sehr gefragt.

Zufrieden ging man in die kurze Pause, stärkte sich und traf sich zum nächsten Programmpunkt „Stadionführung“. In 90 Minuten gab der nette Stadionguide Kindern und Eltern einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der Volkswagenarena. Gemeinsam besuchte man den VIP-Bereich, saß auf den Mannschaftsbänken Probe, tauchte ein in die Gänsehautatmosphäre im Spielertunnel und durfte sogar die Umkleidekabinen besichtigen. Besonders beeindruckt zeigten sich Kinder und Eltern vom 30 Grad warmen Entspannungsbecken im Umkleidebereich des VfL.

Nach dieser tollen Tour durch die Arena ging es in die VfL-Fußballwelt. Dort konnten sich die Kinder eigene Autogrammkarten drucken, ihre Schusskraft messen, sich als TV-Reporter ausprobieren und ihre Sprungkraft beim Kopfball bestimmen. Begeistert traten Spielerinnen und Eltern schließlich den Rückweg. Man war sich einig: Dieser Besuch hatte sich gelohnt.

Ein großes Dankeschön richtet Harenberg an den VfL: „Mit eurer Hilfe haben wir einen Teil dazu beitragen können, in der Region Göttingen über 40 junge Mädchen für den Fußball zum Brennen zu bringen und ihnen zu zeigen, dass der Sport verbinden und zusammenschweißen kann, auch, wenn man unterschiedliche Trikots trägt.“