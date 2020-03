Henning Holland wird Deutscher Vizemeister im Dreisprung

Erfurt. Der Sportler der LG Osterode holt sich bei den Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt in der M55 trotz Verletzungsproblemen die Silbermedaille.

Am vergangenen Wochenende fanden in Erfurt die diesjährigen Hallenmeisterschaften der Leichtathletiksenioren statt. Nach dem guten Saisoneinstieg vor zwei Wochen bei den Norddeutschen Hallenmeisterschaften in Berlin versprach sich der einzige Starter aus dem NLV-Kreis Osterode, Henning Holland von der LG Osterode, in der Klasse M55 erneut gute Platzierungen.

Los ging es am Samstagvormittag mit dem Weitsprung. Hier zog sich Holland jedoch bereits im ersten Versuch eine Muskelverhärtung im Oberschenkel zu. Auch vor dem Hintergrund der noch anstehenden gemeldeten Wettbewerbe verzichtete er im Anschluss auf weitere Versuche. Am Ende des Wettkampfes reichte es trotzdem sogar noch zu einem sechsten Platz in dieser Konkurrenz.

Fokus liegt auf dem Dreisprung

Für den Hochsprung am Sonntagmorgen meldete sich der LGO-Athlet dann ab – mit dem Ziel, beim abschließenden Dreisprung am Sonntagnachmittag seine Chancen auf eine vordere Platzierung nicht zu gefährden. Dieser Plan sollte sich als goldrichtig erweisen.

In einem spannenden Wettkampf erzielte Holland im ersten Versuch trotz unverändert leichter Schmerzen im Oberschenkel eine Weite von 10,34 m. Diese konnte er im dritten Versuch sogar auf 10,56 m steigern und belegte damit nach Abschluss des Vorkampfes den guten zweiten Platz. Der Titel war zu dieser Zeit praktisch schon an Axel Dimmel vom TSV Bayer 04 Leverkusen vergeben. Der bereits im Weitsprung siegreiche Rheinländer hatte die Topweite von 12,20 m vorgelegt.

Dahinter aber blieb es spannend. Im fünften Versuch wurde Holland auf Platz drei verwiesen, nachdem ein Konkurrent 10,59 m erzielte. Diese konnte der Harzer aber sofort mit einer erneuten Steigerung auf gute 10,67 m kontern und sich so den zweiten Platz zurückerobern.

Hierbei sollte es bis zum Schluss bleiben und so wurde Holland trotz der Probleme wie bereits im Freien in der Saison 2019 Deutscher Vizemeister im Dreisprung. Entsprechend zufrieden konnte der LGO-Sportler nach der erfolgten Siegerehrung die Heimreise in den Harz angetreten.