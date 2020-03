Bezirksklassen-Team des TTC GW Herzberg fährt zwei Siege ein

Für die meisten Tischtennis-Mannschaften des TTC GW Herzberg gab es Grund zum Jubeln, allerdings mussten auch verletzungsbedingte Ausfälle verzeichnet werden.

So musste die erste Damenmannschaft beim direkten Tabellennachbarn MTV Deutsche Treue Ölsburg ohne Manuela Schwark antreten, die für den Rest der Saison ausfällt. Auch die als Ersatz vorgesehene Alina Steinmetz stand verletzt nicht zur Verfügung, so dass Jessica Wills, Laura Vollbrecht und Ronja Recht mit Nicole Depping versuchten, ihre Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Die Gastgeberinnen gingen rasch mit 4:1 in Führung, Siege von Recht, Wills und Vollbrecht hielten die Grün-Weißen im Geschäft. Auch zwei folgende Niederlagen waren kein Grund zum Aufgeben, Wills brachte die Herzberger wieder auf 5:6 heran. Dann musste Recht ihr Spiel nach vier erbittert umkämpften Sätzen abgeben und Depping war ebenfalls kein Sieg gegönnt, so dass das Spiel mit 5:8 verloren ging. Immerhin belegen die Damen weiterhin den siebten Platz und hoffen bei vier Rest-Partien zumindest aus den beiden letzten Ansetzungen, die am 29. März und 4. April in der Nicolaihalle stattfinden, noch Punkte für den Klassenerhalt zu holen.

Herren feiern zwei Siege

Die erste Herrenmannschaft absolvierte zwei Spiele. Aus Krebeck kam man mit einem sicheren 9:3-Erfolg zurück. Michael und Kevin Winter aus der zweiten Mannschaft unterstützten Christopher Jablonski, Philip Böttcher, Stephanie Müller und Sebastian Lagershausen. Erstmals in der gemeldeten Aufstellung – mit Michael Hartmann an Position drei und Gabriel Becker an Position fünf – waren die Herzberger Gastgeber für den TTC Esplingerode. Auch die Eichsfelder liefen in Top-Besetzung auf und knieten sich ins Spiel. Daher konnte sich zunächst keine Mannschaft absetzen, bis zum 3:3 war es ein Duell auf Augenhöhe. Erst die Siege von Müller und Becker brachten den Hausherren einen 5:3-Vorsprung, den die Gäste allerdings alsbald egalisierten. Alle weiteren Partien konnten aber die Herzberger Jablonski, Hartmann, Müller und Becker zum verdienten 9:5-Sieg eintüten.

Drei Spiele in drei Tagen absolvierte Ralf Kellner, zunächst als Ersatzmann in der vierten Mannschaft gegen die SG Osterhagen/Lauterberg IV. In der neuen Sporthalle in der Stützerstraße setzten sich die Herzberger recht glatt mit 7:2 gegen die dortigen Urgesteine durch. Mit der eigenen fünften Mannschaft ging es zur Spätschicht zum TSV Schwiegershausen III, wo erst ab 20.30 Uhr gespielt wird. Nach ausgeglichenen Doppeln und der Abgabe der ersten beiden Einzel brachten Petra Kuhn und Björn Wiegand die Herzberger heran, die zweite Runde der Einzel ging beim 7:3-Sieg sogar komplett an die Grün-Weißen. Beim TTC Förste wurden zunächst beide Doppel nach fünf spannenden Sätzen gewonnen, anschließend verloren die Herzberger etwas den Faden und mussten den Ausgleich hinnehmen. Während Petra Kuhn diesmal neben sich stand, agierte besonders Björn Wiegand ruhig und souverän. Gemeinsam mit Moritz Telge holte er auch noch den Punkt im Schlussdoppel und damit den 7:5-Gesamtsieg.

Die sechste Mannschaft verstärkte sich mit Nico Beck, der gegen den TTC PeLaKa V mit Manfred Becker im Doppel und auch zweimal im Einzel erfolgreich war. Jürgen Bergmann und Jochen Matuschewski standen beim 7:4 ebenfalls mit im Aufgebot.

Jugend feiert ersten Sieg

Länger als erwartet musste Michael Recht seine Jugend gegen die SV Union Salzgitter coachen, denn die Truppe fuhr ihren ersten Sieg in der Bezirksklasse ein. Jamie Joel Hampel, Sophia Helbing, Nico Becker und Maxim Ruder lieferten ein tolles Spiel ab, was lange Zeit ausgeglichen war. Spielentscheidend waren die Schlussdoppel, die beide gewonnen wurden, sowie auch das Eingangsdoppel von Hampel/Helbing. Hampel, Helbing und gleich zwei Siege von Ruder machten den 7:5-Erfolg komplett.

Die zweite Jugend trat in Hörden an und gewann sicher mit Alina Weber, Katharina Nieft, Celine Tramoswki und Vicotria Nieft. Lediglich die Hördener Nummer eins, Joline Georg, war an diesem Abend beim 8:2-Erfolg für Herzberg nicht zu schlagen.

Die dritte Jugend mit Illia Koval, Niels Vogt, Danny Moor und Finn Kevin Schaper lieferte gegen den TTC Hattorf einen 7:3-Sieg in eigener Halle ab. Hier stellte sich die Hattorfer Nummer vier als Stolperstein heraus, zudem wurde ein Doppel abgegeben.

Am Donnerstag steht die Nicolaihalle nicht zum Training zur Verfügung, da die Schule dort eine Veranstaltung durchführt.