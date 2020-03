Rot-Weiß Hörden bleibt nach Niederlage Schlusslicht

Nur einen Sieg konnten die Tischtennis-Teams des SV RW Hörden einfahren.

Im Abstiegskampf der 1. Kreisklasse musste die erste Mannschaft beim TV Pöhlde antreten. Von Beginn an lief das Spiel nicht gut für Hörden, erst Michael Diekmann konnte beim Stand von 0:3 punkten. Danach gingen zwei Spiele trotz Satzführung im fünften Satz verloren, so dass nur noch Axel Peters und Felix Klawonn gewannen. Nach der 3:7-Niederlage verbleibt das Team am Tabellenende.

Ihre Siegesserie fortsetzten konnte hingegen die zweite Mannschaft gegen den TSV Schwiegershausen III. Den Eingangsdoppeln Heidelberg-Kröning/Brauer und Kowalski/Bierwirth glückte ein perfekter Start. Rouven Kowalski und Rolf Bierwirth bewahrten im Einzel den Vorsprung aus den Doppeln und erhöhten auf 4:2. Einen harten Schlagabtausch lieferte sich anschließend das obere Paarkreuz. Kowalski münzte einen 1:2-Satzrückstand noch zum Sieg um, dagegen fehlte Heino Heidelberg-Kröning im entscheidenden Augenblick das Glück und er verlor den Entscheidungssatz knapp mit 9:11. Auch Anabell Brauer scheiterte im fünften Satz, aber Rolf Bierwirth gewann sein Einzel und das Schlussdoppel mit Kowalski zum 7:4-Endstand.

Die 2:8-Niederlage der ersten Jugend gegen den Bovender SV fiel etwas zu hoch aus. Nach Niederlagen im Doppel konnte man im Einzel über weite Strecken mithalten. Lukas Schreiber scheiterte in zwei Satzverlängerungen, Maximilian Peter punktete hingegen. Danach gingen beide Spiele im unteren Paarkreuz verloren, ehe Schreiber auf 2:5 verkürzte. Parallel verlor Peter mit 9:11 im fünften Satz. Stark spielte Lorena Peters im letzten Einzel, musste sich aber mit 13:15 im Entscheidungssatz beugen.

Beim 2:8 der zweiten Jugend gegen den TTC Herzberg II holte Joline Georg beide Zähler.