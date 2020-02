19-Jähriger bei Flucht vor der Polizei schwer verletzt

Zwei junge Männer ermittelte die Polizei Goslar, die in der Nacht zu Montag, 17. Februar, vor den Ermittlern geflohen waren. Einen der Männer fanden die Beamten am Montag schwer verletzt in seiner Wohnung auf. Darüber berichtet jetzt die Polizei.

Demnach hatten die beiden Männer, 19 und 16 Jahre alt, einen VW-Bus gestohlen und waren nach einem versuchten Einbruch in einen Kiosk in Altenau vor der Polizei geflohen. Dabei kam es zum Unfall, die Täter konnten zunächst fliehen.

Im Laufe des Montags erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Heranwachsenden, der in Clausthal gezielt den Fahrzeugschlüssel eines VW-Busses entwendet hatte, in dem später ein in zuvor in Hahnenklee gestohlener Laptop gefunden wurde.

Der 19-jährige Mann aus Clausthal wurde am Montag schwer verletzt in seiner Wohnung aufgefunden und ins Krankenhaus nach Goslar gebracht. Während der Befragung räumte er die Taten ein und gab Hinweise auf seinen Mittäter, einen 16-jährigen Jugendlichen, ebenfalls aus Clausthal. Dieser blieb als Beifahrer bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Beide Personen müssen sich jetzt mehreren Strafverfahren stellen. Die Ermittlungen dauern an.POL