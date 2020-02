Seit mehr als 50 Jahren mit Vollgas unterwegs

In Osterode schaut man im Haus Kaufel inzwischen auf das 50 jährige Jubiläum im aktiven Rennsport zurück. Damals vor mehr als 50 Jahren fuhr Uwe Kaufel an seinen 18. Geburtstag das erstes Bergrennen und belegte sofort einen Platz auf dem Siegerpodest.

Es folgten weit über Tausend erfolgreiche Starts im In- und Ausland. So wurde Kaufel auch Automobil Bergmeister und Sportler des Jahres vom EMSC Bitburg. Er gewann auch die Gesamtwertung der Prototypen-Klasse Division C3 vor dem schnellen Österreicher Peter Amann, Stephan Collisi und Gerd Siebert aus Deutschland. Die Presse berichtete mehrfach über seine beeindruckende und spektakuläre Fahrweise bei schwierigsten Bedingungen im Regen. Einen Beleg seiner unzähligen Siege, Streckenrekorde, zweiter und dritter Platzierungen spiegeln hunderte von Pokalen, Trophäen, Siegerkränze und Ehrungen in seiner Wohnung und den Ausstellungen wieder.

Rückkehr auf die Rennpiste

Obwohl sich der Osteroder unfallbedingt vorwiegend nur noch im Rollstuhl bewegen kann, beabsichtigt er dieses Jahr am Wochenende nach seinem 70. Geburtstag wieder in einem seiner Rennwagen am Start zu stehen. Hierfür hat sich Kaufel kürzlich einer neunwöchigen Reha unterzogen. Aber man arbeitet nicht nur an seiner gesundheitlichen Wiederherstellung, sondern auch sein Prototyp wird von Wienstroth in Göttingen mit einem neuen Rennmotor ausgestattet.

Nachdem Kaufel schon früh sein Hobby zum Beruf gemacht hat, gehört seit Jahrzehnten der Umgang mit PS-starken Exoten wie Lamborghini, De Tomaso oder Lotus zu seinem Tagesgeschäft. Auch mit Porsche, BMW, Alfa Romeo, Pontiac und vielen weiteren Fabrikaten war er bei Motorsportsportveranstaltungen erfolgreich. Nicht zu vergessen ist sein Formel Super V und der Fiat Abarth, den ihm seine Eltern und Großeltern zum 18. Geburtstag geschenkt haben und den er, wie viele seiner anderen Fahrzeuge, auch heute noch besitzt.

Hierbei waren auch damals schon Fahrzeuge, die eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h erzielt haben. Die Beschleunigung seiner zu Stunts und Rennen eingesetzter Boliden beträgt teilweise von 0 auf 100 km/h nur knapp 2,8 Sekunden – Werte die für normale Autofahrer auf nur sechs Meter breiten Bergrennstrecken mehr als gewöhnungsbedürftig sind.

Als Neueinsteiger hat der Lebensgefährte seiner Tochter Jennifer, Dr. Martinez Schramm, inzwischen bereits einige Flugplatzrennen gefahren und setzt so die Familientradition fort. Hierzu stehen ihm auch in Zukunft der einmalige VW Käfer mit BMW-Motor und weitere Formel Rennwagen aus der familiären Rennwagensammlung zur Verfügung.

Aufwendige Fernseh-Dreharbeiten

Derzeit wird in der Formel 1-Vermietung von Uwe Kaufel mit Sitz in Osterode an einem spektakulären Auftrag eines weltweit agierenden Elektronik-Großkonzerns gearbeitet. Der Kunde benötigt zehn Formel Rennwagen für einen Werbespot, der auf allen Fernsehsendern ausgestrahlt werden soll. Geplant sind mehrere Actionszenen auf dem Nürburgring, und das im original Renntempo.

Hierzu werden zahlreiche Fernsehkameras rund um den Grand Prix-Kurs aufgebaut und einige Rennwagen mit Onboard-Kameras ausgestattet. Der enorme logistische Aufwand, die Hotelbuchungen und das Catering für die mehr als 30 Beteiligten werden aus Osterode gesteuert und gebucht.

Einzig unberechenbarer Faktor ist das Wetter in der Eifel. So hatten Kaufel schon bei früheren Filmaufnahmen für ein anderes führendes Großunternehmen am Nürburgring zu Beginn des Drehbeginn plötzlich mit einsetzendem Schneefall zu kämpfen. Das verursachte nicht nur erhebliche Zeitverschiebungen, sondern auch einen großen finanziellen Mehraufwand für den Kunden. Denn im Bereich der Boxengasse sowie der Start- und Zielgeraden musste die Rennstrecke mit Schneepflügen, Kehrmaschinen und großen Gasbrennern geräumt und getrocknet werden. Der Kunde hatte zu Recht befürchtet, dass seine Werbung durch das aufspritzende Wasser während der Fahrt auf den Formel 1 Fahrzeugen nicht mehr lesbar wäre.

Zu dem neuen Fernseh-Werbespot müssen alle zehn Fahrzeuge in anderen Farben foliert und mit dem Branding und den Firmenlogos des Kunden versehen werden. Eine Mammutaufgabe, alles zur vollsten Zufriedenheit des Kunden aus Osterode und an der Rennstrecke zu koordinieren. Mit Stolz berichtet Kaufel aber, dass es in all den Jahrzehnten keinen einzigen unzufriedenen Kunden bei den vielen aufwendigen Aufträgen gegeben habe.

Einen Film vom Renneinsatz des Käfers gibt unter www.youtube.com/watch?v=whLCa_yQs_A.