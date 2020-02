HSG oha will am Sonntag den nächsten Favoriten ärgern

Nach der kurzen Spielpause in der Handball-Verbandsliga starten die Herren der HSG oha nun so richtig in die Rückrunde durch – und das gleich mit einer Mammutaufgabe. Am Sonntag ab 16.30 Uhr hat die Mannschaft von Trainer Jens Wilfer den Tabellenführer SG Börde zu Gast. Gespielt wird im Hattorfer...